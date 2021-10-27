АМКУ должен разобраться с повышением тарифа на распределение газа, – Охрименко

Намерения облгазов повысить тариф на распределение газа – это злоупотребление, в дело должен вмешаться Антимонопольный комитет.

Об этом заявил экономист Александр Охрименко.

"Это они пытаются таким методом компенсировать цену на газ. Потому что нет никаких экономических оснований поднять в 4 раза. Это они уже злоупотребляют. Я так понимаю, что, скорее всего, сейчас будет решение правительства запретить. Потому что в результате такого хаоса они просто хотят под шумок заработать", – заявил Охрименко.

Он подчеркнул, что возросла цена на газ, но услуги по его поставке не могут вырасти в несколько раз, это необоснованно.

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"Что бы они там ни рассказывали, не может поставка газа так дорого стоить. Я понимаю, газ может дорого стоить, но не поставки. Поэтому на сегодняшний момент возможен какой-то рост, 10-15%, но не в 4 раза... Вы же не продаете газ, вы транспортируете. И все эти разговоры, что у нас выросли расходы, – это не соответствует действительности", – пояснил Охрименко.

По мнению эксперта, в ситуацию должен вмешаться Антимонопольный комитет и не разрешить облгазам заработать на потребителях.

"У нас облгазы – это монополисты. По ряду обстоятельств они у нас территориальные монополисты. Потому что вы сами понимаете, что труба в квартиру заходит с одной точки. Поэтому контролировать эти тарифы обязан Антимонопольный комитет", – подытожил Охрименко.

Напомним, ранее ряд облгазов представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.