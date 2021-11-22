АМКУ: Банковая нам не мешает штрафовать монополистов

Офис президента никак не вмешивается в работу Антимонопольного комитета и не указывает, кого необходимо штрафовать. Именно поэтому АМКУ имеет столько завершенных дел в отношении компаний, злоупотреблявших монопольным положением на украинском рынке. Об этом рассказала заместитель председателя АМКУ Анжелика Коноплянко в интервью изданию Лига.

"Офис президента никак не вмешивается в нашу работу и не указывает, кого необходимо штрафовать, а кого нет. Мы с Офисом президента работаем только в рамках рабочих совещаний, куда нас приглашают, чтобы узнать позицию АМКУ по тем или иным вопросам. Кроме того, АМКУ борется не лично с олигархами, а с монополистами, если они злоупотребляют на рынках", - пояснила Коноплянко.

По ее словам, у АМКУ хватает кейсов, где крупные финансово-промышленные группы были привлечены к ответственности из-за нарушения монопольного законодательства.

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"У нас есть кейс с оплатой компанией Интерпайп Украина 70 млн грн – по этому делу первая инстанция встала на сторону ответчика, но апелляция приняла решение в нашу пользу. Также мы приняли два решения по группе ДТЭК - первое по злоупотреблению ДТЭК Западэнерго и Д.Трейдинг на Бурштынском острове, второе – по установлению базовых цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ в 2016 году – 2019 годах, что влияло на рынок электроэнергии. В рамках дела были наложены штрафы на 775 млн грн", - рассказала заместитель главы АМКУ.