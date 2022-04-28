Акция 80/20 теперь для кредитных карт и другие обновления Sense SuperApp

Команда разработки цифрового банка подготовила очередной набор полезных функций: оценить их можно обновив Sense в App Store или Google Play.

80/20 — акция продлена на весь май и стала доступна кредиткам

Недавно Альфа-Банк Украина анонсировал специальное предложение в Sense, которое позволяет клиентам в настоящее время сэкономить 20% собственных средств через прощение этой части действующего кредита. Тогда она была доступна только для владельцев кредита наличными и кредита на товар.

Теперь акция в цифровом банке касается и владельцев кредиток от Альфы.

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Кроме того, срок предложения продлен до 1 июня.

Таким образом можно закрыть:

1. Кредиты наличными и кредиты на товар, остаток которых составляет 10+ тысяч грн срочной или просроченной задолженности до 180 дней.

2. Кредитные карты, на которых нет просроченной задолженности, а сумма остатка долга превышает 1000 грн.

Задолженность будет погашена в дату платежа в соответствии с графиком, если внесенная сумма равняется 80 процентам. Остаток задолженности в 20% банк аннулирует в течение следующего месяца с даты получения справки о прощении долга. Больше информации об аннулировании остатка и закрытии кредита, в том числе об уплате налогов, тут.

После оплаты 80% на почту поступит письмо с описанием — каков срок окончательного закрытия кредитной задолженности, как получить справку о прощении долга, а также информацию о налогах.

Срочные новости Now

Теперь клиенты банка будут получать уведомления о главных новостях Альфы в Sense SuperApp

Внутреннее медиа Sense Now от Альфа-Банка выпускает материалы несколько раз в неделю, и часть из них важны для клиентов новости о работе банка и изменениях в нем. С обновлением приложения все подобные новости будут напоминать о себе специальным окном на главном экране при входе в цифровой банк.

Sense SuperApp доступен в App Store и Google Play