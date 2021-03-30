Активисты призвали СНБО разобраться с махинациями газовой компании Пинчука

Активисты требуют от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) прекратить незаконную добычу природного газа компаниями группы Geo Alliance олигарха Виктора Пинчука.

Соответствующее обращение обнародовал активист, блогер Антон Гура на своей странице в социальной сети Facebook.

"Чтобы вы понимали, они так делают уже 18 лет. Столько лет они просто выкачивали наши полезные ископаемые и на этом обогащались. Если действительно у нашего гаранта есть воля, то СНБО, СБУ сейчас примут их за одно место и обяжут возместить все причинённые государству убытки – они исчисляются в миллиардах", - завили активисты-соратники Гуры.

Сам Гура сообщил, что соответствующую информацию активистам предоставили работники полугосударственной компании "Укрнафта".

"Сегодня с нами связались некоторые сотрудники Укрнафты, которые нам четко все рассказали. Компании, прокладки и все, что творится.... Вы же знаете, кто такой Пинчук. Если после этого СНБО, СБУ не отреагируют, тогда все, у меня просто руки опустятся", - заявил Гура.

Претензии активистов к компании Geo Alliance касаются "незаконной добычи газа" и его "экспорта в Европу в партнерстве с компанией "Газпромом""

Geo-Alliance – третья по объему добывающая компания природного газа в Украине. "В состав холдинга входят 19 компаний. Geo-Alliance входит в состав международной инвестиционно-консалтинговой группы "EastOne" Виктора Пинчука.