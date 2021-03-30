Активісти закликали РНБО розібратися з махінаціями газової компанії Пінчука

Активісти вимагають від Ради національної безпеки і оборони (РНБО) припинити незаконний видобуток природного газу компаніями групи Geo Alliance олігарха Віктора Пінчука.

Відповідне звернення оприлюднив активіст, блогер Антон Гура на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Щоб ви розуміли, вони так роблять уже 18 років. Стільки років вони просто викачували наші корисні копалини і на цьому збагачувались. Якщо дійсно у нашого гаранта є воля, то РНБО, СБУ зараз візьмуть їх за одне місце і зобов'яжуть відшкодувати всі завдані державі збитки – вони обчислюються в мільярдах ", - завили активісти-соратники Гури.

Сам Гура повідомив, що відповідну інформацію активістам надали працівники напівдержавній компанії "Укрнафта".

"Сьогодні з нами зв'язалися деякі співробітники Укрнафти, які нам чітко все розповіли. Компанії, прокладки і все, що діється .... Ви ж знаєте, хто такий Пінчук. Якщо після цього РНБО, СБУ не відреагують, тоді все, у мене просто руки опустяться ", - заявив Гура.

Претензії активістів до компанії Geo Alliance стосуються "незаконного видобутку газу" і його "експорту в Європу в партнерстві з компанією "Газпромом""

Geo-Alliance – третя за обсягом видобувна компанія природного газу в Україні. "До складу холдингу входять 19 компаній. Geo-Alliance входить до складу міжнародної інвестиційно-консалтингової групи "EastOne" Віктора Пінчука.