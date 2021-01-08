Афера по телефону: эксперт предупредил о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана: теперь они звонят с незнакомых номеров и бросают трубку. Таким образом аферисты пытаются заставить потенциальную жертву самостоятельно связаться с ними.

"Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков", – заявил ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в комментарии "РИА Новости".

По его словам, чаще всего аферисты звонят через пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Подмена номера позволяет скрыть местоположение и настоящий телефон звонящего.

"Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников", – резюмировал Голованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк за последний год получил около 200 обращений от украинцев относительно мошенничества. Кроме схем, связанных с платежными картами, существует ряд классических способов выманивания денег.