Задолженность за воду превысила 900 млн грн: жителей Днепра предупредили о последствиях

По состоянию на 1 сентября задолженность населения Днепра за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 900 млн грн. В КП "Днепроводоканал" подчеркивают, что своевременная оплата – это не только выполнение финансовых обязательств потребителей, но и возможность для предприятия стабильно обеспечивать город водой и поддерживать сети в надлежащем состоянии.

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По словам начальницы департамента маркетинга и сбыта КП "Днепроводоканал" Ольги Дробчак, по сравнению с концом 2025 года задолженность выросла на 128 млн грн. Она отметила, что нынешняя сумма является критической для предприятия. Сотрудники ежедневно работают с абонентами-должниками и принимают все предусмотренные законодательством меры. Жителям, имеющим задолженность, рекомендуют погасить её или обратиться для оформления реструктуризации.

Исполняющий обязанности главного инженера КП "Днепроводоканал" Николай Волошановский пояснил, что долги напрямую влияют на возможность обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения. Насосные станции, очистные сооружения и другие объекты работают круглосуточно и требуют значительных затрат на электроэнергию. Кроме того, предприятию необходимы средства на закупку топлива, реагентов для очистки воды, ремонтных материалов и оплату труда специалистов.

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Он также отметил, что вода проходит долгий путь от водозабора до домов жителей, и на каждом этапе требуются ресурсы. Аварийные бригады ежедневно работают на сетях. Только с начала года специалисты предприятия устранили около 16 тысяч нарушений по заявкам горожан. По словам Волошановского, накопленная задолженность ставит под угрозу возможность в дальнейшем содержать сети в надлежащем состоянии и обеспечивать город водой.

Для работы с неплательщиками предприятие использует как досудебные, так и судебные механизмы. Если потребитель длительное время не реагирует на уведомления и не погашает задолженность, к нему могут применить ограничения на предоставление услуги.

В то же время отключение не происходит внезапно. Потребителя заранее предупреждают – как минимум за 30 дней. Этого времени достаточно, чтобы погасить долг или обратиться для оформления реструктуризации.

Ольга Дробчак подчеркнула, что главной задачей предприятия является не доведение ситуации до отключения, а побуждение потребителя рассчитаться за полученные услуги.

За 2025 год предприятие применило 240 ограничений услуг в отношении должников на общую сумму задолженности более 5 млн грн. С начала 2026 года таких случаев уже было 83 на сумму почти 1 млн грн.

Еще один механизм работы с должниками – взыскание задолженности в судебном порядке. В настоящее время в судах находятся 318 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 10 млн грн.

Заместитель директора предприятия по правовым вопросам и управлению персоналом Ростислав Левченко отметил, что обычно "Днепроводоканал" обращается в суд, когда задолженность потребителя превышает 5 тыс. грн.

Он призвал абонентов своевременно оплачивать услуги. Если долг накапливается, а потребитель не реагирует на требования предприятия, дело может дойти до суда. После вынесения решения исполнительный документ передается на принудительное исполнение государственным или частным исполнителям.

В таком случае расходы должника могут существенно возрасти. Помимо основного долга, с него взимаются исполнительный сбор, расходы исполнителя и судебный сбор. Кроме того, на средства и имущество должника может быть наложен арест.

В качестве примера на предприятии привели недавний случай, когда по решению суда с одного из должников взыскали 134 тыс. грн задолженности в пользу предприятия. Дополнительно с него было взыскано ещё 13,5 тыс. грн исполнительного сбора. Таким образом, из-за несвоевременной оплаты общая сумма расходов оказалась значительно больше самого долга.

За прошлый год предприятие направило в суд 943 заявления на общую сумму 34 млн грн. За 8 месяцев 2026 года было подано 713 заявлений на сумму свыше 14 млн грн, часть из которых уже удовлетворена судами.

В "Днепроводоканале" отмечают, что жителям, у которых нет возможности погасить накопленную сумму сразу, не стоит игнорировать долг. Один из вариантов – заключить договор о реструктуризации и выплачивать задолженность частями.

Для этого необходимо обратиться в районные абонентские службы или в Центр абонентского обслуживания ООО "ЕРЦ КП". Условия реструктуризации определяются с учётом возможностей потребителя.

Погасить задолженность жильцы могут удобным для себя способом – через Приват24, Ощадбанк, банковские отделения, QR-код из квитанции, личный кабинет и другие доступные сервисы.

Если услуга уже была ограничена, для её восстановления потребителю необходимо погасить задолженность и оплатить расходы, связанные с отключением и подключением. После погашения долга услугу должны восстановить в установленный законодательством срок.

В КП "Днепроводоканал" в очередной раз призывают жителей не допускать накопления задолженности и не ждать предупреждений, отключений или судебных исков. Если задолженность уже образовалась, её следует погасить или обратиться для оформления реструктуризации.