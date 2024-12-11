Япония бесплатно передала Днепру партию коммунальной техники на $2 млн

Днепр продолжает получать коммунальную технику от Японии. Ее полный список мэр Борис Филатов анонсировал после встречи с руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) еще весной этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

В настоящее время для тепловых предприятий Днепра поступило 4 автокрана KATO Works CR грузоподъемностью 13 и 25 тонн. Каждый из них имеет дополнительный комплект запчастей. Филатов подчеркнул, что для непредсказуемых условий зимы и отопительного сезона эти спецавто обязательно пригодятся городу.

"Эта техника достигает стоимости около 2 млн долларов. Сумма очень большая. Опять же подчеркну, что для местного бюджета это бесплатно, ведь является подарком от народа и правительства Японии. За это им великие слова благодарности", – сказал Филатов.

Преимуществом получаемых спецмашин является их маневровость, а благодаря компактности они могут работать в плотной застройке. Это понадобится как для ликвидации возможных последствий вражеских обстрелов, так и во время плановых работ – в частности, разгрузки габаритного оборудования или замены котлов с многотонным весом.

Это и ремонты на теплосетях, ремонты на котельном и насосном оборудовании. Она (новая техника. – Ред.) может подъехать под каждый угол и выполнить работу", – объясняет начальник производственного отдела одного из теплопредприятий Константин.

Как сообщалось ранее, благодаря сотрудничеству с правительством Японии тепловое хозяйство города также получило более 200 генераторов разной мощности и ряд экскаваторов-погрузчиков KOMATSU.