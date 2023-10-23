Военные получили от Днепра 30 FPV-дронов украинского производства, способных уничтожать вражескую технику на миллионы долларов

Днепр остается лидером по поддержке сил обороны. Еженедельно город доставляет на фронт большие партии техники и автомобилей на десятки миллионов гривен. Также после того, как мэрия Днепра почти первой в стране приняла городскую программу поддержки производителей востребованных в войне с Россией FPV-дронов, военные получили первые 30 таких беспилотников. Их создал производитель из Днепра.

"Одна такая вещь стоит где-то 500 долларов, а может уничтожать технику, стоимость которой гораздо больше. Например, на прошлой неделе наш батальон уничтожил три БМП стоимостью от 1 до 2 миллионов долларов за штуку. У нас есть война математики. За меньшие средства нужно уничтожать больше. Вот поэтому есть преимущество именно этой технологии", – говорит украинский защитник Никита.

Видео дня

Военные также показали видео с работой FPV-дронов, особенностью которых является так называемый вид от первого лица. Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что город и дальше продолжит обеспечивать фронт необходимым – опираясь на заявки и пожелания самих защитников.

"Желаем, чтобы каждый дрон попадал в цель. Мы будем и дальше эту программу развивать. Будем помогать разным производителям, ведь есть разные модификации (FPV-дронов. – Ред.).

Будем плодотворно работать с военными, будем смотреть, какие дроны им больше нравятся. И дальше будем работать с единственным производителем, который даст максимально качественный результат", – сказал Филатов.