В центре Днепра внедорожник из кортежа Краснова устроил ДТП

В Днепре на улице Староказацкой, в районе Днепропетровского областного совета, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с госномерами АЕ5555СВ столкнулся с Toyota Camry. ДТП произошло днем 5 января.

Об этом сообщило издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что по предварительным данным водитель Toyota Land Cruiser пошел на обгон с нарушением и спровоцировал аварию с легковушкой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Издание отмечает, что внедорожники с днепровскими номерами и четырьмя "пятерками" часто нарушают правила дорожного движения. На одном из таких автомобилей с госномерами ездит Руслан Краснов – депутат Днепропетровского облсовета и "по совместительству" сын бизнесмена и основателя "Общественной силы" Загида Краснова.

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В частности, внедорожники с пятерками очень любят парковаться с нарушениями правил на Сичеславской Набережной, рядом с ночным клубом RIO, принадлежащим Загиду Краснову. Водители этих черных "черновских" внедорожников ставят свои машины прямо на пешеходной зоне.

Возвращаясь к ДТП на Старокозацкой, которую спровоцировал водитель внедорожника с госномерами АЕ5555СВ, стоит упомянуть, что Toyota Land Cruiser с этими номерами фигурировала в другом резонансном происшествии. В январе 2017 года на Набережной Заводской автомобиль, в котором находились члены комиссии коммунальных служб, проверяющие качество уборки снега на улицах и придомовых территориях в Днепре, подрезал этот же внедорожник. Из него вышли неизвестные в масках и без объяснений начали крушить машину комиссии. В служебной "Газели" были повреждены 2 колеса и разбиты стекла.

Тогда Борис Филатов призвал вмешаться министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, а затем нардеп Андрей Денисенко открыто обвинил в происходящем депутата горсовета Загида Краснова.