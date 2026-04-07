В центре Днепра уже отремонтировано более 1500 квадратных метров дорожного покрытия

В Днепре после зимнего периода активно восстанавливают дороги. Морозы и перепады температур оставили по городу немало ям и поврежденных участков, поэтому дорожные службы сразу начали ремонт с горячим асфальтом. Прежде всего внимание уделяют мостам, путепроводам и дорогам с наибольшим движением.

Сейчас специализированная техника работает в центре города, на проспекте Дмитрия Яворницкого. Ремонт стартовал от площади Соборной в направлении железнодорожного вокзала, и уже восстановлено около 1500 квадратных метров дорожного покрытия. На этом участке планируют обновить до 5000 квадратных метров, ведь он был одним из самых поврежденных на центральной магистрали.

По словам Дмитрия Коробова, заместителя директора департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета, сначала ремонтировали мосты и путепроводы, где большегрузный транспорт вызвал наибольшие разрушения. Теперь очередь дошла до центра города. На проспекте Яворницкого работают комплексно: сплошные участки восстанавливают там, где разрушения значительные, а на менее поврежденных применяют карточный и ямочный ремонт.

На объекте работает бригада из 15 работников и несколько единиц техники, в том числе асфальтоукладчик и катки. Все работы выполняются днем, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Главная сложность – невозможность полного перекрытия движения, поэтому приходится работать локально, ограничивая отдельные участки. При благоприятной погоде основные работы планируют завершить в течение недели, а после проспекта Яворницкого техника перейдет на близлежащие улицы – проспект Науки, улицы Вернадского и другие.

В городе сейчас работают семь бригад, которые ремонтируют дороги на правом и левом берегах Днепра, в частности в Самарском и Индустриальном районах. Уже восстановлено около 70 тысяч квадратных метров из более 220 тысяч запланированных. Основную часть работ планируют завершить до начала летнего сезона, чтобы движение в городе было комфортным и безопасным для всех – водителей и пешеходов.