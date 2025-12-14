В центре Днепра продолжается масштабное благоустройство после реконструкции ливневой канализации

В Днепре продолжается второй этап ремонта ливневой канализации на перекрестке улиц Европейской и Князя Владимира Великого — одной из ключевых транспортных и пешеходных зон в центре города. Это продолжение масштабного проекта, который стартовал в 2024 году и предусматривает полное обновление ливневой инфраструктуры центральной части, сообщает Dnipro.tv.

Первая очередь работ в 2024 году охватила участок от ул. Владимира Мономаха до Европейской. В 2025 году коммунальные службы перешли ко второй части — от ул. Европейской до Харьковской. Реконструкция позволила устранить многолетнюю проблему подтоплений в этой зоне, которая создавала неудобства во время осадков и разрушала дорожное покрытие.

После завершения инженерных работ продолжается ключевой этап — благоустройство территории: восстановление дорожного полотна, обновление тротуаров, создание безопасных пешеходных маршрутов в соответствии с современными нормами доступности.

Одним из важных элементов проекта стал монтаж антикармана на углу ул. Владимира Великого и Харьковской. Она обеспечит безопасный и логичный переход, сделает невозможным стихийную парковку вплотную к "зебре" и упорядочит движение транспорта.

"Мы работаем в самом центре города – на участках улиц Европейской, Князя Владимира Великого и Харьковской. Здесь реализуется комплексный ремонт, который включает не только обновление дорожного и тротуарного покрытия, но и решение главной проблемы – регулярных подтоплений. Постепенно, уже второй год подряд, мы устраняли причины этого явления и сейчас можем уверенно говорить, что вопрос решен", – отметил и. о. директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов. Он 13 декабря дежурит по городу.

По его словам, после инженерных работ команда переходит к финальному и самому важному для жителей этапу – благоустройству пешеходных зон.

"Благоустройство является обязательным компонентом каждого масштабного ремонта – независимо от того, это жилые массивы, или центральные улицы. Сейчас здесь уже демонтировали остатки старого асфальта, формируют новые тротуары и упорядочивают пространство в соответствии с проектом, который мы разрабатывали совместно с архитекторами. Выделяем транзитные и буферные зоны, упорядочиваем фасадную часть, создаем комфортные маршруты", – подчеркнул Дмитрий Коробов.

Он также отметил важность решения по антипарковочному антикарману:"Радиус на этом перекрестке был слишком большой и не соответствовал нормам. Поэтому автомобили постоянно парковались вплотную к переходу, мешая и пешеходам, и транспорту. Теперь мы расширяем пешеходную зону и обустраиваем антипарковочные элементы, что сделает движение более безопасным и комфортным".

Второй этап ремонта стартовал летом 2025 года. Завершить все работы на локации планируют до конца года.

Следующая локация проверки – модульное железобетонное укрытие (Фестивальный причал). По городу установлено 186 таких укрытий, часть из них – на позициях военных.

"Это укрытие восстановили после действий вандалов. В целом оно в удовлетворительном состоянии. Каждое установленное укрытие ежедневно убирают коммунальщики. Что касается биотуалета, то его обслуживают через день, а дважды в неделю моют. Также, при необходимости, внутри помещения проводят обработку всех поверхностей для ликвидации неприятного запаха", – добавил Дмитрий Коробов.