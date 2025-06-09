В школах Днепра установили уже 40 солнечных электростанций

В Днепре активно реализуется проект по установке солнечных электростанций в учебных заведениях, что является частью стратегии повышения энергоэффективности и энергетической независимости города. Эта инициатива, начатая городским головой, направлена на обеспечение комфортных условий для учеников и педагогов в период отключений электроэнергии, вызванных войной и атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. Проект не только способствует экономии бюджетных средств, но и создает безопасную образовательную среду, отвечающую современным вызовам.

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Энергетическая сеть Украины ежедневно сталкивается с серьезными вызовами из-за военных действий и террористических атак, которые приводят к аварийным отключениям электроэнергии. В таких условиях обеспечение автономности энергосистемы становится приоритетом. Как отмечает Владимир Файдор, заведующий сектором товаро-материального обеспечения отдела материально-технического обеспечения при департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, системные и постепенные шаги по внедрению энергоэффективных мероприятий являются ключом к долгосрочному решению проблемы. Использование альтернативных источников энергии, в частности солнечных электростанций, признано одним из самых эффективных способов повышения энергосбережения города.

Особенно остро вопрос энергонезависимости стоит для учебных заведений. Во время длительных отключений электроэнергии, а также в случае воздушных тревог, длящихся более двух часов, условия пребывания детей в школьных укрытиях значительно ухудшаются. Отсутствие резервного питания приводит к проблемам с освещением, вентиляцией и работой канализационных систем из-за неработающих насосов. Кроме того, выключаются автоматические системы пожарной и охранной сигнализации, что создает дополнительные риски для безопасности.

Реализация проекта в Днепре

В 2024 году по инициативе городского головы Днепровская городская территориальная община начала проект по установке солнечных электростанций в учебных заведениях. На первом этапе было оборудовано восемь учебных заведений, которые обеспечили бесперебойное питание укрытий, а также систем пожарной и охранной сигнализации. За период с декабря 2024 года по март 2025 года эти объекты сгенерировали 7 тыс. кВт электроэнергии, что составило 18% от общего потребления (39 тыс. кВт) в зимние месяцы, когда солнечная активность является самой низкой. Это позволило существенно снизить зависимость от сетевого электроснабжения, которое составило 32 тыс. кВт за этот период.

В 2025 году проект приобрел новый масштаб: планируется установка 62 солнечных электростанций, из которых 40 уже введены в эксплуатацию. Эти меры реализуются в рамках Программы безопасной образовательной среды в городе Днепре на 2023-2027 годы, утвержденной решением городского совета. Как подчеркнул Владимир Файдор, установка солнечных электростанций не только повышает энергоэффективность, но и снижает нагрузку на бюджет громады благодаря экономии на закупке электроэнергии.

Влияние на образовательный процесс

Директор одного из учебных заведений Инна Палеева отметила важность проекта для обеспечения непрерывного учебно-воспитательного процесса:

"Мы очень рады, что этот проект уже начат. Установка солнечных батарей и накопителей энергии поможет нам в современных условиях войны, когда отключения электроэнергии создают серьезные препятствия. В нашем заведении учится около тысячи учеников, и воспитательная деятельность, которая включает работу учителей, родителей, спортивных и художественных школ, является чрезвычайно важной. Солнечные батареи позволяют нам поддерживать образовательный процесс без перебоев".

Людмила Хмеленко, директор школы, где уже работают солнечные панели, добавила:

"Важность установки солнечных панелей в наше время трудно переоценить. Это не просто современная инициатива, а жизненная необходимость. Стабильное электроснабжение не всегда гарантировано, и для школ вопрос энергонезависимости является ключевым. Во время родительских собраний мы регулярно обсуждаем проблемы, связанные с отключениями света, и установка солнечных батарей стала настоящим подарком для наших учеников".

Родители также выражают поддержку инициативе

Татьяна, мать ученицы, которая посещает интеллект-класс, отметила:

"Программа в интеллект-классе очень насыщенная, мы используем много аудиозаписей и видеоуроков, для которых нужны гаджеты. Без электроэнергии это невозможно, поэтому солнечные батареи – это необходимость не только для моей дочери, но и для всей школы".

Светлана, мать двух учениц, поделилась своим опытом:

"В начале года, когда начались отключения электроэнергии, в классах было очень темно, особенно для первоклассников, которые только пришли в школу. Это создавало большие проблемы. Мы с другими родителями рассматривали разные варианты, даже думали о закупке генератора, но не знали, что лучше. Установка солнечных батарей стала оптимальным решением".

Кроме обеспечения энергонезависимости, проект имеет и образовательный эффект. Ученики школ, где установлены солнечные панели, участвуют в научных проектах, связанных с альтернативными источниками энергии. Например, команда одной из гимназий Днепра получила первое место на конкурсе Украинского государственного университета науки и технологий с проектом "Энергонезависимость школы: внедрение альтернативных источников энергии". Такие инициативы способствуют формированию экологического сознания и привлекают молодежь к изучению современных технологий.

Экологический аспект также важен: использование солнечной энергии уменьшает выбросы углекислого газа, что способствует улучшению экологической ситуации в регионе. По данным экспертов, один киловатт установленной мощности солнечной электростанции позволяет сократить выбросы CO2 примерно на 1,5 тонны в год.

Городские власти Днепра планируют завершить установку солнечных электростанций во всех запланированных учебных заведениях до 30 июня 2025 года. Эта инициатива реализуется при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета и является примером комплексного подхода к решению проблем энергетической безопасности. В будущем планируется расширить проект на другие социальные объекты, такие как больницы и детские сады, чтобы обеспечить их автономным электроснабжением.

Установка солнечных батарей в школах Днепра является не только ответом на современные вызовы, но и инвестицией в будущее. Это шаг к созданию устойчивого, экологического и энергонезависимого города, где дети смогут учиться в комфортных и безопасных условиях независимо от внешних обстоятельств.