В сети показали, как в ходе 'Большой стройки' заново создается стадион 'Днепровец' возле Каменского

В поселке Днепровское возле Каменского Днепропетровской области близится к завершению реконструкция стадиона "Днепровец", которая проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В настоящее время на восстановленном поле стадиона уже уложен искусственный газон.

Как выглядит спортивная арена после глобальной реконструкции, можно увидеть на фото, размещенных Юрием Голиком в Facebook.

Стадион, построенный еще в 1960-х годах, в ходе реконструкции фактически строится заново. Это будет качественная и современная спортивная база, на которой местные жители смогут играть в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, заниматься фитнесом и легкой атлетикой.

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Вокруг стадиона уже устроена дренажная система и сведена 3-метровая подпорная стена. Продолжается облицовка плиткой центрального входа, производится установка системы освещения.

Сейчас вокруг поля уже проводится прокладки беговых дорожек с резиновым покрытием. Строителям еще предстоит установить трибуны на 400 мест.

Напомним, недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил о старте программы "Здоровая Украина", в рамках которой во всех регионах будут оборудованы 873 площадки для занятий спортом со свободным доступом.