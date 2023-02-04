В России решили поглумиться над Филатовым и предложили дрова в обмен на памятники: в Днепре выступили с более выгодным предложением

Глава администрации российского города Кременки Калужской области Сергей Гусев прислал на имя мэра Днепра Бориса Филатова "открытое письмо. В нем россияне в издевательской форме предложили обменять снесенные в городе памятники российским деятелям на "дрова для гражданского населения Украины": каменные истуканы якобы "расскажут подростающим поколениям об их истории" и пробудят у россиян "национальное самосознание и любовь к родине".

Видео дня

Однако на свое издевательское предложение россияне получили такой ответ, который долго не смогут забыть. И "обращение", и ответ на него от Днепровского горсовета появились в сети.

В Днепровском городском совете рассказали об "обращении" администрации российского города Кременки Калужской области, в котором глава горадминистрации Сергей Гусев предложил "выкупить" у Днепра снесенные ранее в городе памятники "выдающимся россиянам": ученому Михаилу Ломоносову, писателю Максиму Горькому, летчику Валерию Чкалову и поэту Александру Пушкину. В обмен на памятники Гусев издевательски предложил Филатову "дрова для населения".

"К Вам обращается администрация города Кременки Жуковского района Калужской области с просьбой передать нашему городу снесенные памятники культуры в городе Днепропетровске в обмен на дрова для гражданского населения Украины", — сказано в обращении.

По версии Гусева, ранее уже попытавшегося "приторговывать" памятниками и предложившего "выкупить" у властей эстонского города Нарва снятый с постамента российский танк Т-34, каменные истуканы крайне необходимы жителям Кременок для "пробуждения национального сознания".

"Наш город и жители заинтересованы в приобретении этих памятников. Они являются свидетелями своих эпох и могут поведать подрастающим поколениям об их истории, тем самым пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре", - отмечено в письме.

Свое обращение к Днепровскому горсовету Гусев не только опубликовал в сети, оно также было официально прислано в Днепр по электронной почте.

Ответить на "щедрое предложение" поручили секретарю горсовета Александру Санжаре.

Днепровцы в свойственной им неповторимой манере напомнили администрации Кременок, что "свидетелями своих эпох" являются не только советские памятники россиянам в Днепре, но и сами инициаторы обмена.

"Из письма усматривается, что администрация в Вашем лице немного застряла в прошлом, поскольку так часто упоминаемого Вами города Днепропетровска не существует уже лет как восемь. Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам, как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кремёнки были совсем недавно. Почти уверен, что новость об отмене крепостного права также достигла Ваших околиц", – отмечено в ответе мэрии Днепра.

Далее автор ответа от имени горсовета Днепра искренне поздравил Гусева со стремительным техническим прогрессом, который не обошел Кременки Калужской области стороной.

"Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что в Ваш рабочий поселок дотянули интернет. Надеюсь, Вы даже успели застать такие соцсети, как "Фейсбук" и "Инстаграм" до их запрета Роскомнадзором. А нормальные дороги, судя по фото Вашей деревни, к Вам еще не дотянули. Но, как у вас там говорится, и Москва не сразу строилась и утонула, кстати, тоже не сразу", – написал от имени горсовета Днепра Санжара.

В письме также отмечено, что убранные с улиц Днепра памятники переданы на хранение до решения вопроса об их статусе как культурного наследия. Но в мэрии Днепра, впрочем, предварительно согласны "обсуждать вопрос обмена памятника советскому писателю Максиму Горькому на, как Вы выразились, "дрова для гражданского населения Украины".

Прежде всего, в Днепре предложили Гусеву определить место проведения сделки "купли-продажи".

"Поскольку от признанной международным сообществом границы Украины до города Кремёнки 350 километров, а от самопровозглашенной границы РФ до нашего города 40–100 (мы не смогли найти ни одну карту с актуальными воображаемыми границами России), считаем, что обмен удобнее всего проводить в Запорожской области, в ее одноименном областном центре", – иронизируют днепряне.

Не менее важным, но не проясненным до конца, подчеркивается в письме, остается также "обменный курс памятников Горького к дровам": его в горсовете Днепра "для краткости" предложили обозначать PGR/DRV.

Здесь, пишет Санжара, Днепр готов к разумному торгу.

"С учетом того, что этот памятник дорог сердцу каждого жителя города, и получил народное название "Горький на унитазе", мы готовы начать переговоры при курсе PGR/DRV не менее 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького. Унитаз же представляется возможным считать по курсу не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность представляют унитазы для каждого россиянина. Советуем как можно быстрее согласиться на наши условия, поскольку за каждую неделю проволочки с принятием решения Горькому планируется отпиливать палец (тут мы шутим, конечно)", - отмечено в письме.

У "хранителей национального самосознания" из Кременок также есть несколько вариантов "комплектации" памятника Горького, что позволит им заполучить ту часть статуи, которая больше других дорога "загадочной русской душе" среднестатистического жителя РФ в целом и Калужской области в частности.

"Готовы рассмотреть варианты обмена статуи Горького без унитаза или унитаза без Горького, в зависимости от того, какая именно часть памятника более лучше способна "пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре" у жителей Вашего муниципального новообразования", – отмечено в письме-ответе.

Ответ городских властей Днепра Гусев опубликовал в своих соцсетях - вместе со своим издевательским предложением. По какой-то причине ни он, ни комментаторы готовности Днепра к торгу не оценили.

Россиян этот ответ возмутил. "Ответ лишь подтверждает, какие ублюдки там у власти", – написал один из пользователей, и многие жители РФ высказывали подобные мнения.

Но у кое-кого история с предложением о выкупе памятников и последовавшим ответом на него вызвала дурные предчувствия.

"Зачем вы обратили внимание укрон*цистов на наш город, теперь они могут в подарок направлять например беспилотники со взрывчаткой, не стоило этого делать, Сергей, ох как не стоило!", - цитируют российские сайты один из первых комментариев под публикацией Гусева с ответом Днепровского горсовета.

Напомним, прошлым летом в Эстонии решили демонтировать советские памятники: первым переместили танк Т-34 в Нарве. Именно его пытался "выкупить" у эстонцев Гусев, в возглавляемом которым городе, видимо, все проблемы уже решены. Однако получил отказ. После этого неугомонный чиновник решил скупать памятники уже в украинском Днепре.