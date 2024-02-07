'В поликлинике – современное оборудование, а работа вдохновляет': врач-ВПЛ рассказал о городской стоматологии в Днепре

Людмила – стоматолог-терапевт. Работает в одной из стоматологических поликлиник Днепра уже восемь месяцев. Приехала в город из Донбасса в начале Великой войны.

"Всю жизнь работала в своем городке. Мне очень нравилась моя профессия. С началом русского нашествия жизнь для меня остановилась. Я не знала, что делать. Более того – переехали в большой Днепр. Я проезжала мимо этой большой поликлиники и подумала о себе: "У меня есть профессия, много лет опыта. Надо попытаться поработать в таком большом заведении".

Мечта Людмилы сбылась. "В поликлинике в мои рабочие обязанности входит: проводить первичный осмотр, диагностику и общее лечение. Например, готовлю полость рта под протезирование. Если есть серьезные проблемы – направляю к узкому специалисту. В этой поликлинике хорошо, потому что все специалисты в одном здании. К тому же здесь очень современное оборудование. А работа здесь меня вдохновляет", – делится Елена.

Эта стоматологическая поликлиника самая большая и мощная в Днепре. Здесь трудятся высококвалифицированные врачи. В поликлинике предоставляют полный спектр стоматологических амбулаторных услуг как взрослым, так и детям. Например, лечение некариозных заболеваний зубов, неосложненного и осложненного кариеса, заболеваний тканей пародонта и слизистой полости рта, проводятся малые хирургические операции. К тому же у нас современное оборудование", – рассказывает врач-стоматолог Марта Владимировна.

Еще Днепр оказывает бесплатную стоматологическую помощь участникам боевых действий.

"В этой поликлинике в рамках комплексной программы "Здоровье населения г. Днепра" участникам боевых действий проводим бесплатное лечение зубов и зубопротезирование высококачественными материалами. За 2023 у нас протезировали 188 участников боевых действий. Установили 245 имплантатов", – подытожила Марта Владимировна.