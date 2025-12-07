В новогодних костюмах, сказочных образах посетили участники благотворительный забег в Днепре 'Mykolaychiky Charity Run'

В Днепре ко Дню Святого Николая состоялся уже традиционный благотворительный забег "Mykolaychiky Charity Run" – десятый по счету. Беговое событие организовано общественной организацией "Старт Днепр" при поддержке департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета. Главная цель нынешнего благотворительного забега – сбор средств на помощь онкобольным детям.

Видео дня

Нынешний "Mykolaychiky Charity Run" объединил более 250 участников – как взрослых, так и детей. Бегуны преодолели дистанции 10, 5, 1 км, а для самых маленьких были организованы детские старты на 1000, 500 и 100 метров. Особая изюминка мероприятия – новогодние костюмы и сказочные образы, в которых бегуны создавали особую атмосферу.

По словам исполнительного директора общественной организации "Старт Днепр" Павла Балабанова, главным остается не спортивный результат, а благотворительность и поддержка детей, которые борются с тяжелой болезнью.

"Ежегодно забег Николайчиков – это прежде всего благотворительность. На этот раз мы совместно с "Днепр-Плазма" собираем средства для онкобольных детей, которыми занимается Центр семейного здоровья. Рады, что все беговое сообщество присоединилось. Приятно, что в этом году у нас широкая география участников. В наш город приехали участники из Полтавы, Харькова, Кривого Рога и Запорожья", – рассказал Павел Балабанов.

Забег состоялся при поддержке городских служб.

"Мы рады видеть столько желающих присоединиться к благотворительному бегу. Для участников – и маленьких, и взрослых – предусмотрены награды и сюрпризы. Кроме медалей и кубков, организованы конкурсы на лучший костюм и фото. Главное – хорошее настроение и поддержка тех, кто нуждается в помощи", – отметил заместитель директора – начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Осипов.

К участию в забеге присоединились и гости из других городов. В частности участник из Полтавы Андрей приехал с семьей. Он признается, что бег для него – способ поддержать здоровье и одновременно участвовать в добрых делах.

"Это для меня любительский спорт, но очень важный для физической и психологической формы. Мы с семьей сделали благотворительный взнос, потому что понимаем, что сегодня каждая помощь имеет значение. Цель проста – принять участие и, возможно, поставить собственный маленький рекорд", – говорит Андрей.

Еще один участник, Александр из Днепра, вышел на старт уже во второй раз.

"Здесь не о победе – это событие, которое объединяет. Хочется увидеть радость детей, почувствовать, как бег объединяет семьи и друзей. Сезон завершается, и этот забег – больше об атмосфере, чем о результате. Главное, что мы вместе делаем доброе дело", – добавил Александр.