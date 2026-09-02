В двух медицинских учреждениях Днепра после вражеских атак восстановили более 460 окон

В Днепре продолжают восстанавливать городскую инфраструктуру, пострадавшую в результате российских атак. При поддержке международных партнеров в двух медицинских учреждениях города заменили более 460 поврежденных окон.

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Одно из них – амбулатория Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи. Во время комбинированного удара в ночь на 16 апреля взрывная волна повредила там 51 окно.

К восстановительным работам присоединилась Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU), которую поддерживают Великобритания, Канада, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция и Швейцария. Все поврежденные конструкции заменили на новые, а также дополнительно установили бронепленку, которая помогает удерживать осколки стекла.

Семейный врач амбулатории Юлия отметила, что после ремонта окон работать стало значительно комфортнее. Раньше в помещениях было холодно, а бронированная пленка теперь придает ощущение безопасности.

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Несмотря на повреждения, амбулатория не прекращала работу. На следующий день после атаки сотрудники устраняли последствия, а врачи продолжали принимать пациентов. По словам генерального директора Центра первичной медико-санитарной помощи Днепровского городского совета Андрея, удар произошел примерно в 200 метрах от учреждения. Тогда было повреждено около 40 окон, а всего, с учётом предыдущих повреждений, – 51. В течение июля все окна заменили.

Заместитель директора коммунального учреждения "Дотик" Днепровского городского совета Анастасия Талуш рассказала, что учреждение систематически сотрудничает с благотворительными фондами и организациями, чтобы привлекать дополнительные ресурсы для восстановления общины. После атаки 16 апреля благодаря партнерам из Программы "Партнерство за сильную Украину" удалось быстро восстановить поврежденные окна.

Советник по Днепропетровской области Программы "Партнерство за сильную Украину" Екатерина Голега отметила, что для партнеров было важно оперативно отреагировать на последствия атаки. По её словам, Днепр играет важную роль в качестве логистического и гуманитарного хаба, поэтому партнеры стремились быстро помочь восстановить медицинское учреждение и создать надлежащие условия для его сотрудников.

Еще одно медицинское учреждение, восстановленное при поддержке международных партнеров, – городская клиническая больница.

Во время массированной комбинированной атаки 24 июня 2025 года взрывной волной были повреждены окна в терапевтическом корпусе, профилактории, пищеблоке и хозяйственном корпусе. Сначала поврежденные оконные проемы закрыли пленкой, чтобы больница могла продолжать работу. Впоследствии началась полная замена конструкций.

В рамках оконной программы Global Empowerment Mission (GEM), созданной в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation (HGBF), в больнице заменили 413 оконных конструкций общей площадью более 1 067 квадратных метров.

Медицинский директор больницы Валерий рассказал, что после атаки в трех- и пятиэтажных зданиях были повреждены окна и балконные конструкции. Сейчас почти все конструкции заменены.

Заведующая хозяйством больницы Валентина отметила, что после установки новых окон в помещениях стало теплее и комфортнее работать.

Благодаря поддержке международных партнеров оба медицинских учреждения продолжают работать и оказывать помощь жителям Днепра.