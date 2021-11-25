В Днепре вспыхнула крыша многоэтажки: жителей дома эвакуировали, есть пострадавшие. Фото и видео

В Днепре вспыхнул пожар на крыше многоэтажки на Слобожанском проспекте. По предварительной информации, в доме проводился ремонт лифтов.

Об этом пишут "Новости Днепра", а также ряд местных Telegram-каналов. В результате работ произошло загорание, которое рабочие пытались потушить своими силами, но им это не удалось (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место пожара прибыли спасатели и начали эвакуировать жильцов. На видео видно, как пожарные поднимаются по выдвижной лестнице в квартиру на 9 этаже.

На данный момент пожар на крыше потушен. Сообщается, что пострадала как минимум одна женщина, она была госпитализирована в больницу.

Видео дня

Позже в ГСЧС уточнили, что спасены 11 человек, среди которых трое детей. Площадь пожара составила около 200 м кв.

Прямо зараз в будинку через дорогу((( pic.twitter.com/vbv8nABlzu — IrisFlo🍂☔ (@KonkordiyaGrey) November 25, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в центре Днепра возник пожар – на улице Шевченко, 32 вспыхнул заброшенный 8-этажный дом.