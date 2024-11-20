В Днепре внесли изменения в программу софинансирования проектов в помощь Силам безопасности и обороны Украины

Десять миллионов гривен (или 20% от бюджета конкурса) на малые проекты и сорок миллионов гривен (80% от бюджета конкурса) на большие проекты. е сессии горсовета.

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Также среди изменений – сумма малого проекта должна быть не менее 500 тыс. грн, но не больше 1 млн грн. А сумма крупного – от 1 до 10 млн грн.

Обязательным условием участия в конкурсе и получения финансирования из бюджета Днепровской городской территориальной общины является собственный взнос участника в размере не менее 25% от суммы малого проекта и не менее 50% от крупного взноса.

Если раньше участники (юридическое лицо частного права, общественное объединение, благотворительная организация, физическое лицо – предприниматель) должны быть зарегистрированы на территории Днепра, то сейчас – на территории Украины.