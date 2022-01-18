В Днепре власти обратились к водителям из-за непогоды: без нужды просят не ездить

В Днепре с ночи из-за ухудшения погодных условий (мокрый снег) на улицах работает 84 единицы спецтехники, в том числе мини-машины для расчистки тротуаров. По состоянию на 07:00 высыпано около 1600 тонн противогололедных смесей. Прежде всего внимание уделяется наиболее опасным участкам – мостам, путепроводам, подъемам и спускам дорог. В настоящее время работы по очистке города от снега продолжаются, сообщают в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

В то же время в департаменте призывают водителей не выезжать в город без необходимости, не оставлять автомобили на обочине, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, поскольку для таких спецмашин должен быть максимально свободный проезд.

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры отмечают, что, несмотря на непогоду, все маршруты общественного транспорта работают в штатном режиме: более 800 автобусов, 180 трамваев, 124 троллейбуса. Интервалы движения общественного транспорта не изменялись.

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К обеспечению стабильной работы электротранспорта готовы все аварийные бригады и снегоочистительные трамваи, рассказали в департаменте.