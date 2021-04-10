В Днепре ветерана АТО избили и выгнали из маршрутки: побратимы отомстили

Ольга Липич Днепр 23:42, 10.04.2021

В Днепре ветерана АТО, бойца батальона "Днепр-1" с позывным Баркас, выгнали из маршрутки и избили из-за того, что он якобы хотел воспользоваться правом льготного проезда в маршрутке, недоступным во время карантина. Побратимы бойца потребовали от водителя извинений.

Как рассказала днепрянка Елена Савич в Facebook, мужчину побили, разбили телефон и выгнали из маршрутки.

"В Днепре ЧП. Ветерана АТО Баркаса, бойца Днепр-1, защитника Песок, водитель маршрутки с помощью трех пассажиров выбросили из маршрутки номер 73. Не просто выбросили, а с криками атошник-ху*ошник разбили телефон, и монтировкой сильно приложили по спине", – сказано в сообщении.

Как рассказали в Telegram-канале "КНПУ", на следующий день ветераны заблокировали маршрутки и потребовали от автотранспортного предприятия реакции на инцидент. Там в свою очередь пообещали внести водителя в "черный список" и соответственно уволить.

Ветераны блокировали движение маршруток
КНПУ / Telegram

Кроме того, директор АТП пообещал, что в салонах всех маршруток будет висеть информация о том, что карантинные ограничения льготников не будут касаться участников боевых действий.

Кроме того, ветераны все же заставили водителя извиниться перед бойцом АТО.

Водителя заставили извиниться
КНПУ / Telegram
Баркас и директор АТП
КНПУ / Telegram

"Мы вообще красавчики, собрались оперативно и довольно дружно. Утром было может человек 30-40. Устроили знатную огласку и все прошло довольно культурно. В итоге до 11-ти часов прибыли ряд СМИ. В горисполкоме в 12 часов в понедельник будет заседание комиссии по этому вопросу. Хорошо бы, чтобы кто-то от ветеранов там был. И озвучил пожелания и выразил свое "фе" по поводу решения комиссии об ограничении для льготников", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области водитель автобуса выгнал из салона дочь погибшего на Донбассе воина АТО Николая Минько Диану.

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