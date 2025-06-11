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В Днепре вернули 8-часовой график работы в детсадах

Мария Шевчук
Днепр
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В Днепре вернули 8-часовой график работы в детсадах

Детские сады Днепра, где технически было возможно обустроить укрытия для детей, возвращаются к 8-часовому графику работы.

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Об этом сообщил в Telegram мэр города Борис Филатов.

Уже на следующей неделе первые 36 дошкольных учреждений города перейдут на новый режим работы. До октября 8-часовой график заработает в остальных детсадах, но исключительно в тех, где была техническая возможность обустроить безопасные укрытия для детей.

Удлиненное время работы дошкольных учреждений будет предусматривать двухразовое питание малышей. В связи с этим городские власти планируют увеличить соотношение муниципальных расходов на питание, чтобы максимально покрыть для родителей разницу в стоимости еды. Соответствующее решение будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета.

В Днепре вернули 8-часовой график работы в детсадах

Мэр отметил, что постепенный переход на новый график позволит без спешки адаптировать все необходимые процессы, избежать дополнительного давления на педагогов и, как следствие, предотвратить дальнейший кадровый дефицит в области дошкольного образования.

Комментируя процесс развития укрытий в учебных заведениях, городской голова объяснил, что проведение таких работ длится около семи месяцев. Процедура включает прохождение комиссии ГСЧС для определения пригодности помещения и устранения выявленных недостатков, определение стоимости ремонтных работ и проведения закупочных процедур, выполнение ремонтных работ для превращения обычных подвалов в безопасное пространство для детей.

Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, установлению автоматической пожарной сигнализации, обеспечению огнетушителями и Wi-Fi. В укрытиях обустраиваются зоны отдыха и игровые зоны, места для сна малышей со всеми необходимыми вещами. Завершающим этапом является прохождение финальной комиссии ГСЧС и официальная регистрация готового укрытия.

Филатов подчеркнул важность безопасности детей и отметил, что за более чем три года город обустроил укрытия в более чем 240 школах, детсадах, профессионально-технических училищах, учреждениях культуры и спорта.