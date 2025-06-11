В Днепре вернули 8-часовой график работы в детсадах

Детские сады Днепра, где технически было возможно обустроить укрытия для детей, возвращаются к 8-часовому графику работы.

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Об этом сообщил в Telegram мэр города Борис Филатов.

Уже на следующей неделе первые 36 дошкольных учреждений города перейдут на новый режим работы. До октября 8-часовой график заработает в остальных детсадах, но исключительно в тех, где была техническая возможность обустроить безопасные укрытия для детей.

Удлиненное время работы дошкольных учреждений будет предусматривать двухразовое питание малышей. В связи с этим городские власти планируют увеличить соотношение муниципальных расходов на питание, чтобы максимально покрыть для родителей разницу в стоимости еды. Соответствующее решение будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета.

Мэр отметил, что постепенный переход на новый график позволит без спешки адаптировать все необходимые процессы, избежать дополнительного давления на педагогов и, как следствие, предотвратить дальнейший кадровый дефицит в области дошкольного образования.

Комментируя процесс развития укрытий в учебных заведениях, городской голова объяснил, что проведение таких работ длится около семи месяцев. Процедура включает прохождение комиссии ГСЧС для определения пригодности помещения и устранения выявленных недостатков, определение стоимости ремонтных работ и проведения закупочных процедур, выполнение ремонтных работ для превращения обычных подвалов в безопасное пространство для детей.

Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, установлению автоматической пожарной сигнализации, обеспечению огнетушителями и Wi-Fi. В укрытиях обустраиваются зоны отдыха и игровые зоны, места для сна малышей со всеми необходимыми вещами. Завершающим этапом является прохождение финальной комиссии ГСЧС и официальная регистрация готового укрытия.

Филатов подчеркнул важность безопасности детей и отметил, что за более чем три года город обустроил укрытия в более чем 240 школах, детсадах, профессионально-технических училищах, учреждениях культуры и спорта.