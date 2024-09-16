В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает развивать свое образовательное пространство. В городе благодаря сотрудничеству мэрии с ИНТЕРПАЙПом появилась современная Мастерская станочников, которая будет готовить востребованных специалистов на новом оборудовании.

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Об этом сообщили в Днепровском городском совете. Отмечается, что обновление ПТУ город произвел в сотрудничестве с крупным бизнесом.

Еще в 2021 году городской совет принял решение о принятии ряда заведений профтехобразования в собственность общины. Тогда же мэр Днепра Борис Филатов отмечал Конгресс региональных и местных властей при Президенте о необходимости скорейшего решения этого вопроса. Ведь именно большие города могут дать новый импульс профтеху, который десятилетиями оставался в упадке. В настоящее время город активно сотрудничает с бизнесом и промышленными предприятиями, чтобы модернизировать заведения ПТО и создавать в них современную базу для подготовки специалистов актуальных для государства профессий, особенно в послевоенном восстановлении.

Одним из примеров такого взаимодействия является обновленное ПТУ №2, где совместно с "ИНТЕРПАЙП НТЗ" создана Мастерская станочников. Это учебно-практический центр, оснащенный современным оборудованием. Училище также получило лицензии, чтобы готовить специалистов по профессии "Оператор станков по программному управлению".

"Это не все, что мы можем сделать, особенно во время полномасштабной войны. Но мы это делаем, и это очень наглядный пример сотрудничества с работодателями. Это ситуация win-win, когда в выигрыше обе стороны и территориальная община, и работодатели. Мы будем и дальше продолжать эту практику, вкладывать средства в развитие профтехобразования", — подчеркнул Борис Филатов.

Так город полностью реконструировал помещение мастерской – от кровли до инженерных сетей. В здании самого училища также отремонтировали укрытия, обновили душевые и уборные, сделали фасады и заменили окна.

"Это отличный пример того, что мы хотим масштабировать и дальше. Это мастерская станочников, которые очень востребованной профессией на рынке труда. Подобные мастерские в этом году создают еще в десяти городах по всей стране за деньги. Мы надеемся, что именно такие примеры партнерства с бизнесом будут дальше масштабироваться", — отметил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Ценой "ИНТЕРПАЙП НТЗ" для мастерской приобретены три станка с программным управлением и компьютерная техника для шестнадцати рабочих мест в лаборатории.

"Мы адаптировали программы под запросы современного производства, научили мастеров-преподавателей работать на новом оборудовании. И, конечно, ждем искусных молодых операторов в наших цехах", — говорит председатель правления "Интерпайп НТЗ" Сергей Костенко.

Со своей стороны народный депутат Дмитрий Кисилевский также отметил, что такая работа позволяет детям иметь доступ к современному образованию там, где они живут: "Профтех — один из элементов такого маршрута. Училище должно превратиться из "выбора по безнадежности" в место, куда есть конкурс на поступление из-за количества желающих".

Пятнадцатилетний Антон Куцугуб пришел учиться в ПТУ №2 по следам отца. У парня есть четкий план — впоследствии получить должность начальника цеха.

"У меня сначала было впечатление, что ПТУ – не очень современное место. Потом я пришел, а тут и ремонт, и все чистенько и хорошенько. Современное оборудование и очень много ПК стоит, современных тоже", – говорит Антон.