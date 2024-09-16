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В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

Глеб Иванов
Днепр
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В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает развивать свое образовательное пространство. В городе благодаря сотрудничеству мэрии с ИНТЕРПАЙПом появилась современная Мастерская станочников, которая будет готовить востребованных специалистов на новом оборудовании.

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Об этом сообщили в Днепровском городском совете. Отмечается, что обновление ПТУ город произвел в сотрудничестве с крупным бизнесом.

В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

Еще в 2021 году городской совет принял решение о принятии ряда заведений профтехобразования в собственность общины. Тогда же мэр Днепра Борис Филатов отмечал Конгресс региональных и местных властей при Президенте о необходимости скорейшего решения этого вопроса. Ведь именно большие города могут дать новый импульс профтеху, который десятилетиями оставался в упадке. В настоящее время город активно сотрудничает с бизнесом и промышленными предприятиями, чтобы модернизировать заведения ПТО и создавать в них современную базу для подготовки специалистов актуальных для государства профессий, особенно в послевоенном восстановлении.

Одним из примеров такого взаимодействия является обновленное ПТУ №2, где совместно с "ИНТЕРПАЙП НТЗ" создана Мастерская станочников. Это учебно-практический центр, оснащенный современным оборудованием. Училище также получило лицензии, чтобы готовить специалистов по профессии "Оператор станков по программному управлению".

В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

"Это не все, что мы можем сделать, особенно во время полномасштабной войны. Но мы это делаем, и это очень наглядный пример сотрудничества с работодателями. Это ситуация win-win, когда в выигрыше обе стороны и территориальная община, и работодатели. Мы будем и дальше продолжать эту практику, вкладывать средства в развитие профтехобразования", — подчеркнул Борис Филатов.

Так город полностью реконструировал помещение мастерской – от кровли до инженерных сетей. В здании самого училища также отремонтировали укрытия, обновили душевые и уборные, сделали фасады и заменили окна.

В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

"Это отличный пример того, что мы хотим масштабировать и дальше. Это мастерская станочников, которые очень востребованной профессией на рынке труда. Подобные мастерские в этом году создают еще в десяти городах по всей стране за деньги. Мы надеемся, что именно такие примеры партнерства с бизнесом будут дальше масштабироваться", — отметил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Ценой "ИНТЕРПАЙП НТЗ" для мастерской приобретены три станка с программным управлением и компьютерная техника для шестнадцати рабочих мест в лаборатории.

"Мы адаптировали программы под запросы современного производства, научили мастеров-преподавателей работать на новом оборудовании. И, конечно, ждем искусных молодых операторов в наших цехах", — говорит председатель правления "Интерпайп НТЗ" Сергей Костенко.

В Днепре в отремонтированном ПТУ открыли современную Мастерскую станочников

Со своей стороны народный депутат Дмитрий Кисилевский также отметил, что такая работа позволяет детям иметь доступ к современному образованию там, где они живут: "Профтех — один из элементов такого маршрута. Училище должно превратиться из "выбора по безнадежности" в место, куда есть конкурс на поступление из-за количества желающих".

Пятнадцатилетний Антон Куцугуб пришел учиться в ПТУ №2 по следам отца. У парня есть четкий план — впоследствии получить должность начальника цеха.

"У меня сначала было впечатление, что ПТУ – не очень современное место. Потом я пришел, а тут и ремонт, и все чистенько и хорошенько. Современное оборудование и очень много ПК стоит, современных тоже", – говорит Антон.