В Днепре участники Кулиш-феста отбили провокацию "титушек". Видео

В Днепре больше сотни молодых людей спортивного телосложения пытались сорвать проведение Кулиш-феста. На мероприятии находились многие семьи с детьми.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на очевидцев событий.

Фестиваль проходил в днепровском парка "Зелений гай", где собрались около тысячи человек, в частности, активисты, волонтеры и ветераны АТО. Среди гостей фестиваля был и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Очевидцы рассказывают, что "титушок", которые имели целью сорвать проведение фестиваля, не остановило даже то, что на мероприятии было много семей с детьми. Также отмечается, что молодчики организовано прибыли в парк и начали нецензурно ругаться в адрес "Евросолидарности" и Порошенко, кричали, что "им не место в Днепре". Также они выкрикивали лозунги в поддержку действующей власти.

Видео дня

План "титушок" сорвали сами участники фестиваля, которые оттеснили их из парка, а нескольких молодчиков даже скрутили.

На видео, которое опубликовала в сети активистка Динара Габибуллаева, видно, что один из провокаторов был пьян, а на вопрос, сколько он выпил, ответил "Какая тебе разница?"

Очевидцы противостояния предположили, что молодчиков привезли из Кривого Рога и Запорожья.

Также сообщается, что перед провокацией в парке, "титушек" также видели возле офиса партии "Европейская Солидарность", где они выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес партии.

"Нас не остановят никакие провокации Банковой, которая нас боится", – сказал Порошенко, комментируя инцидент.

Отметим, что Кулиш-фесты традиционно проводятся в разных городах Украины по инициативе волонтера и музыканта, лидера группы "Широкий лан" Ярослава Бойко, партийцев "Европейской Солидарности" и ветеранов войны против российской агрессии.

Напомним, ранее нападение на Петра Порошенко был осуществлено 24 августа во самом центре столицы, где пятый президент участвовал в многотысячном Марше Патриотов. В момент нападения он вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля возлагал цветы к Мемориалу героев Небесной сотни. Кроме Порошенко досталось и нескольким ветеранам-участникам марша.

После нападения у пятого президента были диагностированы ожоги глаз.