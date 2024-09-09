В Днепре тепломодернизируют уже второе здание ОСМД по программе 'Энергодом'

В четырехподъездной девятиэтажке на ж/м Парус работы начались неделю назад. Сейчас монтируется основное поле утепления на фасаде. Планируется, что через два с половиной месяца работы здесь полностью закончат.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Энергонезависимость и энергоэффективность с каждым годом становятся все популярнее, чтобы можно было сохранять тепло, а затем – и показатель комфорта. В этом доме ОСМД проводится полная тепломодернизация. Речь идет об утеплении фасада дома, труб системы теплоснабжения. А еще – установка теплового пункта, который позволит автоматически балансировать теплоноситель по циркуляционной системе отопления, то есть пропорционально распределять по дому. Благодаря утеплению тепло никуда не исчезать, а циркулировать внутри. Предыдущий энергоаудит показал, что экономия на потреблении тепла будет составлять около 35-40%", – рассказал начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец.

По его словам, программа "Энергодом", по которой проводят упомянутые работы, – это комплексное финансирование. Основную часть средств (70% предоставляет Фонд по энергоэффективности (государственный бюджет и грантовые средства от доноров ЕС), 10% – это средства ОСМД и 20% – средства городского бюджета. Средства ОСМД – это возвратная финансовая помощь от города, которая будет возвращаться благодаря сэкономленным средствам Например, до утепления дом условно потреблял 100 Гкал тепла, а после утепления – 70 Гкал.

Глава правления ОСМД "Парусный 10" Татьяна Саковская говорит: "Решили участвовать в этом проекте еще до полномасштабного вторжения РФ. Но потом по известным причинам его приостановили. Так что с восстановлением программы решили стать участниками. Все жители понимают, насколько важна тепломодернизация нашего дома, его утепление, в частности, в нынешние непростые времена, когда нестабильная ситуация в энергосистеме. Все согласились участвовать в программе. Ожидаем, что благодаря проведенным работам зимой у нас будет тепло, а летом – прохладно.

Жительница упомянутого дома ОСМД Наталья Цветкова добавляет: "Очень радуемся тому, что участвуем в программе по тепломодернизации. Кроме того, что в доме будет сохраняться тепло, будем экономить, да еще и дом будет обновлен, с новым фасадом. По предварительным подсчетам, каждая квартира в месяц будет платить за проделанные работы всего 230 грн. Но потом они и вернутся благодаря экономии".

Упомянутое здание ОСМД – второй в Украине проект тепломодернизации, объединяющий ряд различных форм финансирования: грантовые средства Европейского Союза, государственного бюджета, города и собственные деньги объединения. Первый подобный проект реализован в днепровском ОСМД "Тверская 19" (ул. Яскрава, 19).