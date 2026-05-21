В Днепре состоялась стратегическая сессия по цифровой трансформации

"Днепр: цифровая столица" – именно такая стратегическая сессия состоялась в Университете имени Альфреда Нобеля. Цель – обсуждение ключевых направлений цифрового развития города, формирование общего видения дальнейших шагов и наработки концепции цифровой трансформации. Участники говорили о цифровизации городских услуг, развитие инноваций, образовательное направление и внедрение современных цифровых решений в систему городского управления.

"Мероприятие посвящено обсуждению стратегии "Dnipro Smart City" на ближайшие годы. Здесь присутствуют представители почти всех департаментов городского совета, которые ежедневно работают с жителями, а также эксперты IT-сообщества и специалисты в сфере цифровизации. Для нас это важное событие, ведь Днепр активно развивает цифровые сервисы и электронные услуги. Сегодня нам нужно понять, куда двигаться дальше, что именно мы вкладываем в понятие Smart City и каким должен быть этот город будущего. Важно, чтобы цифровизация была не просто о сервисах, а о комфорте, безопасности и удобстве для людей. Надеюсь, что после этой дискуссии мы будем иметь более четкую концепцию, которую в дальнейшем будем обсуждать уже на более широком уровне", – отметил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Константин Цепенников.

Участники стратегической сессии также представили практические примеры того, как цифровые решения уже работают в Днепре – в частности в сфере безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации и мониторинга городской инфраструктуры.

"Фактически в повседневной работе мы уже используем цифровые инструменты как основу единой городской экосистемы. Например, все повреждения после ракетных обстрелов или атак на город мы оцифровываем. Также имеем доступ к системе "Безопасный город", что позволяет оперативно реагировать на вызовы. Благодаря большой сети видеонаблюдения мы можем в онлайн-режиме контролировать ситуацию в городе. Вся информация централизуется и используется правоохранителями и Муниципальной стражей для повышения безопасности горожан. Это также важная часть цифровизации Днепра. Сегодняшнее мероприятие призвано показать, какие цифровые услуги уже доступны для жителей", – сказал заместитель городского головы Днепра Юрий Яндульский.

Мероприятие прошло в Центре поддержки бизнеса "Дія. Бизнес" на базе Университета имени Альфреда Нобеля. Организаторы убеждены, что такие встречи должны стать основой для формирования долгосрочной цифровой стратегии города.

"Сегодня действительно важное событие. Я считаю, что именно сейчас может зародиться то зерно, из которого вырастет понимание пути цифрового развития Днепра. Это не первая стратегическая сессия, которая проходит в Центре "Дія. Бизнес" с участием наших партнеров – Харьковского IT Кластера, – но это первое событие такого формата с участием городского совета", – добавил ректор и владелец Университета имени Альфреда Нобеля Сергей Холод.

"Сегодня чрезвычайно важно не только реагировать на вызовы времени, но и формировать четкое видение будущего развития наших городов. Именно поэтому такие стратегические экспертные сессии имеют особое значение – они позволяют определить, в каком направлении двигаться дальше, какие решения внедрять и как строить современную цифровую экосистему города. Особенно актуально говорить о цифровой трансформации именно сейчас, в условиях войны, когда эффективность управления, скорость коммуникации и доступность сервисов напрямую влияют на устойчивость общин и комфорт людей", – отметил заместитель председателя ДнепрОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Иван Начовный.