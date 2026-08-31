В Днепре с 1 сентября начнётся пилотный запуск электронного журнала и дневника

С 1 сентября в школах Днепра начнет действовать единый электронный журнал и дневник для школьников. Новая система объединит расписание, оценки, домашние задания и посещаемость. Учителя будут вносить информацию в электронный журнал, а родители и ученики смогут просматривать её на смартфоне через приложение "еДнепр". Цель — сократить объём бумажной работы для педагогов и сделать информацию об обучении ребёнка доступной для семьи в одном сервисе.

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В пилотном проекте участвуют 27 учреждений общего среднего образования Днепра. Систему будут тестировать непосредственно в ходе учебного процесса, чтобы получить обратную связь от педагогов, учеников и родителей и при необходимости доработать её.

Электронный дневник будет иметь отдельные кабинеты для учителей и администрации. В них можно будет вести расписание, информацию о проведённых уроках, домашних заданиях, оценках, посещаемости, а также оставлять комментарии и замечания. Информация будет автоматически отображаться в электронном дневнике в приложении "еДнепр". Родители и ученики смогут просматривать оценки, домашние задания, расписание, а также изменения или отмену уроков.

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Система создана в соответствии со стандартами и рекомендациями Министерства образования и науки. При ее разработке также был учтен опыт других электронных образовательных платформ и предложения, поступившие от учебных заведений.

"Одно из преимуществ городского электронного журнала – его бесплатность для родителей. Мы хотим, чтобы родителям не приходилось платить за возможность просматривать оценки своих детей. Кроме того, если ребенок переходит из одного учебного заведения в другое, ему не придется привыкать к новой системе", – отметил директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр"" Днепровского городского совета Артем Трапезников.

Он добавил, что электронный журнал уже интегрирован с образовательными информационными системами и в дальнейшем будет развиваться как часть единого цифрового образовательного пространства Днепра. В рамках пилотного проекта учебные заведения самостоятельно будут определять, какие предметы постепенно переводить в электронный формат. Подключение родителей и учеников будет осуществляться по номерам телефонов.

К 1 сентября 2027 года в "еДнепр" планируют подключить к единой электронной журнальной системе все 154 учреждения общего среднего образования Днепра. При этом уже во втором семестре 2026–2027 учебного года ожидается, что к системе будет подключено около половины школ города.

Скачать приложение "еДнепр":

App Store: https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR

Google Play: https://shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB-