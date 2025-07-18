В Днепре работает первый в Украине Центр ментального здоровья для военных и их семей

В Днепре, главном гуманитарном хабе Украины, активно развивается единое медицинское пространство, направленное на поддержку защитников и их семей. В городе функционирует первый в Украине Центр ментального здоровья для военных, ветеранов и их семей, созданный благодаря трехстороннему меморандуму между городом, БО "Фонд Виктора Пинчука – социальная инициатива" и одной из городских больниц.

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Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: "Этот центр – первый в Украине – появился в Днепре не только потому, что Виктор Пинчук является выходцем из нашего города. Наши врачи и профессионалы создали все условия, чтобы такое заведение заработало именно здесь".

Центр является частью всеукраинского проекта "ВОЗВРАЩЕНИЕ" и использует методы доказательной медицины и международные стандарты лечения. Помещение обустроено с учетом требований инклюзивности и безбарьерности. Две мультидисциплинарные команды оказывают психологическую, психосоциальную и психиатрическую помощь, работая как стационарно, так и по вызовам.

Бывший военный ВСУ Роман, который проходит лечение в Днепре с начала 2025 года, делится впечатлениями: "Дружный коллектив, хорошие специалисты. Благодаря этому коммуникация проходит легко, и это, я считаю, залог успеха лечения. Много оборудования, поддержка специалистов – все помогает".

Центр сосредоточен на помощи людям с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и расстройствами адаптации. "Мы оцениваем состояние человека комплексно – врачом-психиатром, клиническим психологом и психотерапевтом, после чего формируем индивидуальный план восстановления", – объяснила заведующая Центра, врач-психиатр Яна.

Город продолжает работать над обеспечением всесторонней медицинской помощи защитникам, делая акцент на психологической реабилитации в условиях войны.