В Днепре работает единственная в Украине сертифицированная вагоноремонтная мастерская трамваев и троллейбусов

В Днепре капитальные ремонты трамваев и троллейбусов выполняют на базе Специализированной вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт". Это единственная в Украине сертифицированная мастерская такого профиля, которая позволяет городу не только полностью обеспечивать собственные потребности, но и выполнять заказы для других громад.

Благодаря собственному производственному оборудованию городу удалось снизить стоимость капитальных ремонтов более чем на 50%, что позволяет существенно экономить бюджет города.

В 2026 году на базе мастерской планируют отремонтировать 30 трамваев, 3 троллейбуса и 96 трамвайных тележек.

Отдельное направление работы – модернизация транспорта. Один из троллейбусов в этом году оснастят аккумуляторной батареей, которая обеспечит автономный ход до 20 км. Это позволит транспорту работать даже во время отключений электроэнергии. Подобный проект в городе уже реализовывали в 2024 году.

Заместитель начальника СВРМ по производству Сергей Гужва пояснил, что капитальный ремонт фактически предполагает полное восстановление подвижного состава – от разборки до восстановления кузова, салона, тележек и основных конструкций. По его словам, после такого ремонта транспорт получает "вторую жизнь" и может еще долго безопасно эксплуатироваться. Сейчас в работе одновременно находятся несколько единиц техники: четыре трамвая, троллейбус на завершающей стадии и специальный снегоуборочный вагон.

Он также отметил, что мастерская является уникальной для Украины, поскольку имеет соответствующую сертификацию. Это позволяет не только обслуживать транспорт Днепра, но и выполнять ремонты для других городов. До полномасштабной войны здесь работали для Киева, Мариуполя, Кривого Рога, Каменского, Конотопа и Николаева. По его словам, наличие такой мастерской имеет стратегическое значение: это экономия средств на транспортировке, возможность привлекать дополнительные заказы и системно обновлять подвижной состав.

Мастер электроучастка Валерий Березовский добавил, что во время ремонта вагоны проходят глубокую модернизацию. В частности, обновляют салон, пол, выполняют сварочные работы, ремонтируют электрооборудование, после чего транспорт красят и брендируют. В результате пассажиры получают фактически новый вагон.