В Днепре проводят энергомодернизацию учреждений профессионального образования и культуры

Днепр последовательно укрепляет энергетическую автономию гуманитарной инфраструктуры. По поручению мэра Днепра Бориса Филатова в учреждениях образования и культуры внедряются комплексные решения: проводится термомодернизация, устанавливаются солнечные электростанции и резервные источники питания. Это позволяет продолжать обучение и работу учреждений даже во время отключений электроэнергии, а также обеспечивать функционирование убежищ.

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В Днепровском высшем профессиональном училище строительства Днепровского городского совета при поддержке международных партнеров – правительства Швейцарии и частных доноров в рамках проекта EdUP – утеплили корпус и заменили окна. В свою очередь, город отремонтировал кровлю и установил две солнечные электростанции общей мощностью 40 кВт, которые обеспечивают электроэнергией жилые помещения, учебные кабинеты, столовую и мастерские.

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Начальник управления профессионального образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Сергей Роман отметил, что практические специальности невозможно полноценно осваивать дистанционно, поэтому город создает условия для офлайн-обучения, привлекая как бюджетные средства, так и поддержку международных партнеров. По его словам, училище уже получило полностью энергонезависимое помещение, а в целом три учреждения профессионального образования располагают пятью солнечными электростанциями. До конца года ещё в трёх училищах планируется установить четыре дополнительные системы.

Благодаря этому образовательный процесс в учебном заведении не прерывается даже во время воздушных тревог или отключений электроэнергии.

Заместитель директора КУ "Днепровское высшее профессиональное училище строительства" Днепровского городского совета Светлана Мантула рассказала, что благодаря сотрудничеству города и международных партнеров учреждение полностью подготовили к зиме. По её словам, после термомодернизации в помещениях стало тепло, а установленные солнечные электростанции позволяют не зависеть от графиков отключений света. Она добавила, что также оборудована современная мастерская для сварщиков, а укрытие обеспечено освещением, интернетом и розетками, поэтому обучение во время тревог не прерывается.

Параллельно солнечные электростанции и системы бесперебойного питания устанавливают и в учреждениях культуры. Одним из первых крупных объектов стала Центральная городская библиотека.

Заместитель директора департамента – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов сообщил, что к началу отопительного сезона такими системами планируется оборудовать до 30 культурных объектов. Там, где это позволяют технические условия, устанавливают солнечные панели, а на других объектах – источники бесперебойного питания. В настоящее время солнечные электростанции уже работают в шести учреждениях, в частности в Центральной городской библиотеке, где запущен комплекс мощностью 20 кВт.

Директор КЗК "Днепровская городская публичная библиотека" Юлия Бардукова отметила, что самостоятельно обеспечить электроэнергией такое большое здание было практически невозможно, поэтому солнечная станция стала важной поддержкой. По её словам, к системе подключены все ключевые объекты, в частности лифты и укрытия, что позволяет бесперебойно обслуживать посетителей даже во время длительных воздушных тревог.