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В Днепре проводят энергомодернизацию учреждений профессионального образования и культуры

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
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Установка солнечной электростанции и резервных источников питания
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Днепр последовательно укрепляет энергетическую автономию гуманитарной инфраструктуры. По поручению мэра Днепра Бориса Филатова в учреждениях образования и культуры внедряются комплексные решения: проводится термомодернизация, устанавливаются солнечные электростанции и резервные источники питания. Это позволяет продолжать обучение и работу учреждений даже во время отключений электроэнергии, а также обеспечивать функционирование убежищ.

В Днепре проводится энергомодернизация учреждений профессионального образования и культуры

В Днепровском высшем профессиональном училище строительства Днепровского городского совета при поддержке международных партнеров – правительства Швейцарии и частных доноров в рамках проекта EdUP – утеплили корпус и заменили окна. В свою очередь, город отремонтировал кровлю и установил две солнечные электростанции общей мощностью 40 кВт, которые обеспечивают электроэнергией жилые помещения, учебные кабинеты, столовую и мастерские.

В Днепре проводят энергомодернизацию учреждений профессионального образования и культуры

Начальник управления профессионального образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Сергей Роман отметил, что практические специальности невозможно полноценно осваивать дистанционно, поэтому город создает условия для офлайн-обучения, привлекая как бюджетные средства, так и поддержку международных партнеров. По его словам, училище уже получило полностью энергонезависимое помещение, а в целом три учреждения профессионального образования располагают пятью солнечными электростанциями. До конца года ещё в трёх училищах планируется установить четыре дополнительные системы.

Благодаря этому образовательный процесс в учебном заведении не прерывается даже во время воздушных тревог или отключений электроэнергии.

В Днепре проводят энергомодернизацию учреждений профессионального образования и культуры

Заместитель директора КУ "Днепровское высшее профессиональное училище строительства" Днепровского городского совета Светлана Мантула рассказала, что благодаря сотрудничеству города и международных партнеров учреждение полностью подготовили к зиме. По её словам, после термомодернизации в помещениях стало тепло, а установленные солнечные электростанции позволяют не зависеть от графиков отключений света. Она добавила, что также оборудована современная мастерская для сварщиков, а укрытие обеспечено освещением, интернетом и розетками, поэтому обучение во время тревог не прерывается.

В Днепре проводят энергомодернизацию учреждений профессионального образования и культуры

Параллельно солнечные электростанции и системы бесперебойного питания устанавливают и в учреждениях культуры. Одним из первых крупных объектов стала Центральная городская библиотека.

Заместитель директора департамента – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов сообщил, что к началу отопительного сезона такими системами планируется оборудовать до 30 культурных объектов. Там, где это позволяют технические условия, устанавливают солнечные панели, а на других объектах – источники бесперебойного питания. В настоящее время солнечные электростанции уже работают в шести учреждениях, в частности в Центральной городской библиотеке, где запущен комплекс мощностью 20 кВт.

В Днепре проводят энергомодернизацию учреждений профессионального образования и культуры

Директор КЗК "Днепровская городская публичная библиотека" Юлия Бардукова отметила, что самостоятельно обеспечить электроэнергией такое большое здание было практически невозможно, поэтому солнечная станция стала важной поддержкой. По её словам, к системе подключены все ключевые объекты, в частности лифты и укрытия, что позволяет бесперебойно обслуживать посетителей даже во время длительных воздушных тревог.

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