В Днепре прошел крупный образовательный форум с участием представителей государства, города и педагогов
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26 августа в Днепре состоялся крупный образовательный форум, который собрал почти полтысячи педагогов города, представителей государственных и местных властей, парламентариев, омбудсменов, Ассоциации городов Украины и ответственного бизнеса. Около трёх часов участники обсуждали актуальные вызовы в сфере образования — от безопасности детей и энергоэффективности учебных заведений до кадрового обеспечения и демографических изменений.
Заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита во время форума поблагодарил педагогов за работу в условиях войны и отметил, что определенные государством приоритеты в сфере образования реализуются совместными усилиями государства, области и города. По его словам, все уровни власти должны работать как одна команда и нести совместную ответственность за результат.
К обсуждению также присоединились парламентарии, омбудсмены, представители Ассоциации городов Украины и ответственного бизнеса.
Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что проведение такого форума важно прежде всего как возможность для открытого диалога и совместного поиска решений. Он отметил, что город уже много лет развивает образовательную инфраструктуру, в частности ремонтирует столовые и спортивные залы, проводит реновацию и создает единое образовательное пространство.
По словам мэра Днепра, даже после начала полномасштабной войны Днепр продолжил эту работу и, без излишней скромности, выполнял ее эффективнее, чем многие другие общины. В то же время Филатов подчеркнул, что одним из главных результатов считает сохранение доверия и нормальной коммуникации с педагогами.
В ходе форума педагоги также работали в формате панельных дискуссий.
Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа отметил, что образование является основой будущего, поэтому ему необходимо уделять особое внимание. Он поблагодарил всех, кто в условиях войны обеспечивает образовательный процесс, и подчеркнул важность объединения усилий для преодоления трудностей.
Свои ожидания от форума озвучила и педагог Марина Ковалева. По её словам, педагоги рассчитывают получить новые ориентиры для дальнейшего развития, укрепления и устойчивости образовательной системы Днепра.