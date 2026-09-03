В Днепре продолжаются работы в поврежденном многоэтажном доме, в который попал вражеский "Шахед"

В Днепре продолжают укреплять конструкции второго подъезда дома на проспекте Героев, 46. Это подготовительный этап перед демонтажем первого подъезда, который после технического обследования был признан аварийно опасным. Разбирать его планируют уже на следующей неделе.

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Первый и второй подъезды дома были повреждены в ноябре 2025 года в результате попадания российского "шахеда". Удар пришелся непосредственно по первому подъезду. После этого сертифицированные специалисты обследовали дом и определили, что первый подъезд больше не пригоден для эксплуатации и подлежит демонтажу. Жильцов обоих подъездов отселили, а жители первого уже получили жилищные сертификаты.

Окончательное решение по второму подъезду пока не принято. Его техническое состояние можно будет полноценно оценить после демонтажа первого подъезда и проведения повторного инструментального обследования.

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Заместитель директора коммунального учреждения "Центр поддержки населения "Дотик" Днепровского городского совета Анастасия Атауш пояснила, что сейчас главная задача — обеспечить безопасность демонтажа.

"Именно поэтому мы проводим укрепление конструкций второго подъезда. Эти работы должны завершиться до конца этой недели, а уже со следующей планируем приступить к демонтажу первого подъезда", – отметила Анастасия Атауш.

В настоящее время работы выполняются в соответствии с разработанной и согласованной документацией.

Демонтаж проводится при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в рамках проекта международной технической помощи, направленного, в частности, на демонтаж поврежденных в результате войны объектов.

Технический строительный эксперт Андрей Титюк, проводивший обследование дома, отметил, что первый подъезд из-за значительных повреждений, в частности лестничной клетки и отдельных конструкций, был признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В то же время судьбу второго подъезда пока определить невозможно, поскольку он имеет общие строительные конструкции с первым. После демонтажа поврежденной части специалисты проведут повторное инструментальное обследование, которое позволит установить, можно ли будет в дальнейшем эксплуатировать второй подъезд.

В настоящее время там частично укрепляют конструкции, чтобы максимально их сохранить. В результате удара отдельные несущие элементы второго подъезда были повреждены, однако, по результатам первого обследования, геометрия здания не нарушена.

Укрепление конструкций выполняет подрядная организация. Сейчас основные работы ведутся на уровне пятого этажа, где отсутствуют вертикальные стены. На сегодняшний день выполнено около 70% запланированного укрепления.