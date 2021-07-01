В Днепре продолжается ликвидация стихийных свалок

В Днепре коммунальщики продолжают ликвидировать стихийные свалки. С начала года по городу убрали 20 свалок, откуда вывезли более 2 тыс. тонн отходов.

С 1 июля начали уборку свалки в районе Диевских плавней.

Как рассказал начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды департамента экологической политики Днепровской городского совета Иван Бондарь, это дельта реки Днепр. Эта территория внесена к экологической сети города.

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"Поэтому убираем здесь, у Диевского паводкового канала, кучи несанкционированного мусора, чтобы не было загрязнения и цветения воды. Уборочные работы проводятся в рамках соответствующей муниципальной программы. Всего на этот год в планах ликвидировать около 80 свалок с несанкционированными отходами", – сказал он.

Со своей стороны, представитель подрядной организации ООО "Экология-Д" Геннадий Заяц отметил: "Убирать эту территорию планируем три дня. Во время таких работ задействованы три единицы техники и 12 человек персонала. За сегодня уже собрали и вывезли около 10 кубических метров мусора. Сложность уборки именно здесь заключается в том, что мусор заходит в кусты, деревья, куда техника не проезжает. Поэтому персоналу приходится вручную это делать".