В Днепре приостановилось строительство аэропорта: у Ярославского назвали виновных

Государство не выполняет обещаний по строительству взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Днепра, не смотря на то, что тендер на работы еще два месяца назад выиграла компания "Альтис".

Как пишет издание "Информатор", из-за того, что остановилось строительство взлетно-посадочной полосы – замерли работы на пассажирском терминале, который будет построен за средства частного инвестора – группы DCH Александра Ярославского.

Компания, как уточняет издание, предоставляет около $100 млн в рамках государственно-частного партнерства, из которых частный инвестор уже успел вложить в строительство новых терминалов $ 4млн.

Однако, как заявил владелец группы Ярославский, продолжать строительство терминалов без взлетно-посадочной полосы бессмысленно.

"Как только первая гривна от государства поступит (на строительство взлетно-посадочной полосы – Ред.), воткнется первая лопата в строительстве терминальных комплексов", – рассказал частный инвестор.

Он уточнил, что задержка длительное время именно за государством: уже более полугода определяется подрядчик строительства "взлетки".

Отметим, что осенью 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что государство начнет строить современную взлетно-посадочную полосу длинной 3,2 км, которая сможет принимать современные авиалайнеры.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что государство выделит на 2021 год 2 млрд грн на строительство ВПП в Днепре.

"Но сегодня на месте строительства международного аэропорта Днепр мы не видим никакого движения. Возможно, реализовались риски, о которых предупреждали эксперты. А важный для развития Днепра инфраструктурный объект снова заморожен из-за того, что государство не выполняет свою часть обязательств – взлетка не строится", – сказано в материале.