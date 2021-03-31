В Днепре приостановилось строительство аэропорта: появились фото работ на 'взлетке'

В Днепре так и не начали строить взлетно-посадочную полосу международного аэропорта "Днепр" – на месте лишь несколько единиц техники.

Как пишет "Информатор Днепр", роботы там практически не идут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

Журналисты уточняют, что Александр Ярославский с его бизнес-стажем и подходом опытного инвестора, не горит желанием строить терминалы, пока не будет уверен в наличии аэродрома.

Как сказано в публикации, договор по предварительному (так называемому "рабочему") проекту строительства взлетно-посадочной полосы был подписан недавно. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий поторопился заявить о начале строительства еще несколько месяцев тому назад.

"Тем временем Госагентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков активно освещают проект строительства "терминалов Ярославского".

"Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирующий и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", – отметил Хомяков.

В целом относительно перспектив нового аэропорта в Днепре, как пишут журналисты, местные СМИ настроены пессимистично.

"Несмотря на все провалы и факапы, в феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, стройка фактически заморожена, а чиновники живут в Facebook. Видимо, жителям Днепра придется и дальше летать из Запорожья и Харькова, с надеждой ожидая следующих президентских выборов. А они не за горами", – отмечают авторы материала.