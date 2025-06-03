В Днепре построят палаты и операционные в укрытиях больниц

Днепр, который стал настоящим медицинским хабом Украины во время полномасштабной войны, продолжает развивать и укреплять инфраструктуру своих больниц, чтобы обеспечить устойчивость к атакам РФ. Город, принимающий значительное количество раненых с фронта и гражданских, пострадавших от вражеских обстрелов, активно обустраивает медицинские учреждения для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. В частности, в укрытиях городских больниц строят подземные операционные, реанимационные отделения и палаты, чтобы лечебный процесс оставался непрерывным даже во время атак.

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Об этом сообщила пресс-служба Днепровского горсовета.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил важность таких мероприятий: "Ситуации могут быть разными, поэтому лечебный процесс должен быть круглосуточным и бесперебойным. Для этого мы создаем максимально безопасные условия в укрытиях медицинских учреждений. На это выделяются средства из городского бюджета".

Эти инициативы являются частью стратегии Днепра как ключевого медицинского хаба, ведь город играет ведущую роль в оказании помощи раненым и пострадавшим. Обустройство укрытий с современными операционными и палатами позволяет больницам работать без остановок, даже в случае угрозы ракетных ударов или других атак. Это обеспечивает не только безопасность пациентов и медперсонала, но и стабильность оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Такой подход в очередной раз подтверждает, что Днепр остается городом, который не только выдерживает вызовы войны, но и активно адаптируется к ним, создавая условия для спасения жизней в любых обстоятельствах.