В Днепре после зимы уже обновили более 10 тысяч квадратных метров дорог

После сложной зимы, которая привела к массовым повреждениям дорожного покрытия по всей Украине, в Днепре активно ликвидируют аварийную ямочность. С начала ремонтной кампании в городе уже восстановили более 10 тысяч квадратных метров дорог. Сейчас в городе работают пять бригад, которые прежде всего сосредоточены на наиболее загруженных участках – мостах, путепроводах, центральных магистралях и ключевых транспортных направлениях. Ведь состояние покрытия напрямую влияет не только на комфорт, но и на безопасность движения и стабильность городской логистики.

Одним из объектов ремонта стало Донецкое шоссе – важная транспортная артерия города. Здесь применяют так называемый карточный метод: вместо латания отдельных ям дорожники восстанавливают целые поврежденные участки покрытия. Это позволяет качественнее устранить последствия разрушений и продлить срок службы дороги.

По словам представителей горсовета, на этом участке планируют отремонтировать около 3 тысяч квадратных метров покрытия. Работы затрудняет постоянное интенсивное движение, в частности большое количество грузовиков, поэтому ремонт проводят с частичным сужением проезда.

Всего с начала кампании в городе уже обновили более 10 тысяч квадратных метров дорог. Работы выполняют последовательно: после завершения на одном участке бригады сразу переходят к соседнему. В частности, после Кайдакского моста ремонт продолжили на Донецком шоссе, а дальше запланированы работы на проспекте Мира, улице Николая Михновского и других улицах города.

Такой подход позволяет постепенно и системно устранять самые проблемные участки дорожной сети.