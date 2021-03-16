В Днепре показали, как восстанавливают старые трамваи и троллейбусы. Фото

В Днепре в вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт" продолжают обновлять старый электротранспорт.

В прошлом году капитально отремонтировали 46 трамваев и 6 троллейбусов. Сейчас на реновации там находятся 5 трамвайных вагонов и один троллейбус – в основном обновляют ходовые трамваев и электродвигатели.

"Всего по Днепру курсируют 263 трамвая и 184 троллейбуса. Как только в мастерскую привозят трамвай или троллейбус, его полностью разбирают: демонтируется электронное оборудование, выкатываются тележки, при необходимости ремонтируют элементы стенок кузова. За сборкоц следит отдел технического контроля. И потом отремонтированный транспорт пускают на испытания, чтобы проверить его безопасность. В разных местах у нас задействованы 153 работника", – рассказал 16 марта Владимир Легкий, главный инженер КП "Днепровский электротранспорт".

Работы проводятся как извне, так и внутри.

"Уже более пяти лет благодаря помощи мэрии мы заменяем полностью салоны – ставим новые сиденья, систему отопления, обновляем кабины водителя (там уже вся электроника новая), ставим туда кондиционеры. А еще крепим внешние зеркала. Сейчас заменено все освещение в салонах на светодиодное. В прошлом году мы 6 троллейбусов перевели на более экономичное управление. На любой капремонт наша мастерская дает гарантию в 10 лет", – поделился заместитель начальника по производству вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт" Юрий Карнаушенко.

Также он подчеркнул, что для безопасности пассажиров на окнах и дверях установлены стеклопакеты: если в транспорт бросили камни, стекло покроется паутиной и не травмирует людей.

В прошлом году в вагоноремонтной мастерской обновление прошли более чем полусотни троллейбусов и трамвайных вагонов. В этом году в планах отремонтировать 43 трамвая (среди них 10 прибывших из Германии) и 6 троллейбусов.