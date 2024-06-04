В Днепре почтили память детей, убитых Россией во время войны в Украине

4 июня, после очередной ракетной атаки РФ, в Днепре почтили память всех детей, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины. Во время мемориального мероприятия на ветвях деревьев разместили маленькие колокольчики – как символ украденной войной жизни малышей.

"Когда российский террор уносит жизни детей, болит всегда сильнее всего. Каждое такое известие – это гнев и отчаяние. Преступления оккупантов нельзя ни простить, ни забыть. Но месть наступит за все – справедливая и неотвратимая", – отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Со своей стороны начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил: "Только Днепропетровщина за время полномасштабной войны потеряла 22 своих сыновей и дочерей. Их голоса навсегда останутся в памяти самых родных".