В Днепре одиноких пожилых горожан и людей с инвалидностью накормят горячими обедами

В Днепре делают все, чтобы поддержать людей и помочь им справиться со сложностями, вызванными войной. Одними из самых уязвимых в этих условиях являются одинокие пожилые горожане и люди с инвалидностью.

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Для них в городе по поручению мэра Бориса Филатова организованы бесплатные обеды. Сейчас в терцентрах такое питание обеспечили почти 10 тыс. подопечных, а более половины из них социальные рабочие приносят еду домой.

Филатов подчеркнул: это забота и справедливость для людей, поэтому профильные службы мэрии имеют четкое указание – помогать и поддерживать всех, кто в этом нуждается. Кроме этого, Днепр едва ли не единственный город, где организован такой кейтеринг.

"Это не только решение проблемы для тех людей, нуждающихся в дополнительном питании за счет местного бюджета. Сейчас постоянные отключения электричества, и люди иногда не могут приготовить горячую пищу. Поэтому им очень удобно прийти к нам в территориальный центр или пункт несокрушимости и там получить дополнительное питание", – сказал мэр Днепра.

В горячих обедах есть питательные готовые яства. Это гарниры с мясными блюдами, овощные салаты, хлеб, чай с печеньем. Каждый день свежую еду с утра привозят в отделения терцентра. Прежде чем подать его на стол, работники обязательно проверяют контрольную порцию. Сами подопечные обедами удовлетворены.

"Сегодня был салатик (морковь, капусточка), макароны с поджаркой и такая большая домашняя котлета. Очень вкусные, такие, как дома. Мы все очень благодарны, что наши местные органы (власти, – ред.) заботятся о таких, как мы" , – рассказывает Вера Михайловна.

В то же время для многих посетителей терцентра это также возможность общения, которого им часто не хватает.

"Я сюда хожу, чтобы общаться, поддерживать свою форму. Хочу поблагодарить нашего мэра за отношение к людям. И хочу поблагодарить всех работников терцентра за теплое отношение к нам. Мы здесь в защите", – говорит Неля Ивановна.

Обеды организованы в отделениях терцентров Днепра в разных районах города ежедневно с понедельника по пятницу с 12:00 до 14:00.