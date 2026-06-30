В Днепре начали ремонт внутриквартальных дорог

В Днепре начался ремонт внутриквартальных дорог в рамках городской программы "Город без окраин". Одновременно работы начались на трех участках: возле домов № 8/3 и № 8/4 на проспекте Слобожанском, на улице Данченко, 26–30 в Приднепровске и на улице Бутовой в Самарском районе. Именно эти объекты были определены как приоритетные после многочисленных обращений жителей.

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На проспекте Слобожанском проводится комплексная реконструкция внутриквартального проезда. Проект предусматривает замену более километра бордюрного камня, укладку почти 4,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, обустройство дополнительных парковочных карманов, а также создание системы водоотвода и безбарьерного пространства.

Заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов сообщил, что работы на всех трех объектах начались 29 июня.

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По его словам, в рамках программы "Город без окраин" город приступил к ремонту именно тех участков, по поводу которых поступало наибольшее количество обращений от жителей и депутатов. По поручению городского головы Бориса Филатова удалось найти возможность начать эти работы уже сейчас. На проспекте Слобожанском и в Приднепровске будет проведена комплексная реконструкция дорожного покрытия, тротуаров и системы водоотвода, а на улице Бутовой отремонтируют почти двухкилометровую дорогу в частном секторе.

Дмитрий Коробов также отметил, что в зависимости от объема работ ремонт продлится от трех недель до месяца. Особое внимание уделят обустройству водоотвода на проспекте Слобожанском, где после дождей регулярно образовывались большие лужи, ускорявшие разрушение дорожного покрытия.

Он добавил, что в ходе ремонта город не только обновляет асфальт, но и устраняет причины его преждевременного разрушения, обустраивая систему отвода поверхностных вод и обеспечивая безбарьерность для всех участников дорожного движения.

С начала года в Днепре уже провели аварийный ямочный ремонт на площади около 190 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Председатель ОСМД домов № 8/3 и № 8/4 Наталья Астафьева рассказала, что жильцы ждали этого ремонта много лет. По её словам, дорога находилась в крайне плохом состоянии, а из-за интенсивного движения транспорта покрытие постоянно разрушалось. После дождей возле домов образовывались большие лужи, из-за которых людям было сложно передвигаться.

Она отметила, что жители обратились на единый номер горячей линии Днепра, и выразила благодарность городским властям за то, что их обращение было услышано. По её словам, начало ремонта стало для жителей поистине долгожданным событием.