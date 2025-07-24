В Днепре на Старом мосту стартовал капитальный ремонт трамвайных путей

В Днепре на Старом мосту на Старом мосту начали капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети. За последние два десятилетия по этому маршруту постоянно курсировали трамваи №6 и №9. Со временем рельсы исчерпали свой ресурс, что сделало движение транспорта опасным.

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Последний капремонт трамвайной инфраструктуры на этом участке провели еще в 2004 году. Из-за значительного износа рельсов трамвайное движение стало потенциально аварийным.

"Трамваи наши очень старые. Из-за того, что не было трамвайного покрытия, было страшно перевозить пассажиров. Работаю с 2019 года. Работала на 17, 5, 7 маршрутах, но чаще водила трамваи именно здесь. Знаю, насколько здесь было опасно. Делать ремонт было необходимо", - говорит водитель трамвая Ирина Колесова.

Решение о необходимости капремонта приняли еще несколько лет назад. Проект реализовал днепровский институт "Днепрогипротранс".

"Они учли все наши требования. Выполнили проект, который прошел экспертизу. После этого были проведены тендерные закупки, выбрали подрядчика, — отметил Игорь Погорелов, начальник ремонтно-строительного управления КП "Днепровский электротранспорт" Днепровского городского совета.

Работы стартовали 19 июля. Они включают полную замену трамвайного полотна, установку температурных компенсаторов и деформационных швов, восстановление железобетонных желобов, опор и контактной сети.

"Сроки завершения пока назвать не могу, потому что объем очень большой. Если подрядчик успеет до конца года, это будет очень хорошо, — добавил Погорелов.

Несмотря на ремонт, автомобильное движение по Старому мосту не будут останавливать. А для замены трамвайного сообщения по городу запустят автобусные маршруты №6К и №9К, которые будут дублировать трамвайные рейсы.

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