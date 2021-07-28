В Днепре на митинг под горсовет согнали пенсионеров: СМИ назвали 'заказчика'. Фото и видео

В Днепре в среду, 28 июля, около здания городского совета, где проходит сессия, пенсионеры собрались на митинг. Некоторым из-за жары становилось плохо, а кто-то не смог ответить на вопрос о том, какие они выдвигают требования.

Об этом пишет издание "Наше Місто". Отмечается, что так называемый митинг начался около 9 часов утра. На нем также присутствовала и молодежь.

Молодые люди также не говорили, в честь чего митинг, пишут журналисты.

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"В ответ на вопросы журналистов, против чего вы здесь митингуете, молодые люди натягивают маски повыше на нос и орут: "Без комментариев!". Бабушки соглашаются ответить. Говорят, что стоят "За коррупцию", "За мир во всем мире", "Против повышения стоимости проезда и тарифов на коммунальные услуги", "Просто шла и присела отдохнуть в толпе" и прочее", – сказано в статье.

Одному из митингующих, пожилому мужчине, стало плохо из-за жары, его поливали водой и откачивали полицейские.

Как выяснилось, позже на митинге выступили активисты Геннадий Бутенко, Дмитрий Смолянский, Иван Красиков, Вадим Мирошник. Как пишут журналисты, они защищают в Днепре интересы депутата горсовета Загида Краснова.

"Оказывается, целью митинга было потребовать от депутатов горсовета запретить "Муниципальную варту". Поэтому и неудивительно, что бабушки не знали, за что стоят. Они и названия такого не слышали. Депутат горсовета от "Громадськой сили" Екатерина Збарская некоторое время делала вид, что она не причем. Но потом все же выдавила из себя несколько слов и слезно пообещала передать резолюцию народным избранникам", – сказано в статье.

Как утверждает СМИ, Краснов якобы не раз был замечен за проплаченными митингами.

"Судя по выступающим на "акции протеста", становится очевидным, что за всем этим стоит одиозный депутат горсовета Загид Краснов. Тем более, что за проплаченными митингами он и его политсила были замечены огромное количество раз. Как известно, осенью 2020 года, по сообщениям СМИ, Загид Краснов и его приближенные пытались массово скупать голоса жителей Днепра во 2-м туре выборов мэра", – пишут журналисты.

Они утверждают, что за участие в мероприятии пенсионерам якобы пообещали по 200 гривен.