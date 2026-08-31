В Днепре молодежь обучали действовать в условиях войны: 140 участников прошли курс подготовки «Нация непокоренных»

В Днепре состоялся 16-й городской молодежный лагерь "Нация непокоренных", который стал самым масштабным за всю историю его проведения. На этот раз к обучению присоединились 140 молодых людей, а практические занятия проходили сразу на семи тематических площадках.

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Участники осваивали навыки оказания домедицинской помощи, работу с беспилотными системами и наземными роботизированными комплексами, тактику, обращение с оружием и CQB — тактику ведения ближнего боя в ограниченном пространстве. Впервые в программу включили и локацию по идеологической подготовке.

Исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Сергей Луденский рассказал, что такие тренировки планируется проводить не реже одного раза в месяц. Основная цель — дать молодежи практические знания, которые могут пригодиться как в гражданской жизни, так и во время будущей военной службы.

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Особое внимание, по его словам, уделяется домедицинской помощи. Во время занятий молодежь учится останавливать массивные кровотечения, пользоваться турникетами и правильно действовать в экстренных ситуациях. Такие навыки требуют постоянной практики и обновления.

Директор Всеукраинского молодежного центра и ветеран Денис Минин отметил, что молодежь активно интересуется такими занятиями. К тренировкам присоединяются как юноши, так и девушки разного возраста, ведь полученные навыки необходимы не только тем, кто планирует связать своё будущее с армией.

По его словам, из-за постоянных обстрелов каждому важно знать основы домедицинской помощи, минной безопасности и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Такие мероприятия уже проводятся систематически в разных регионах Украины, а в Днепре к этой работе присоединяется и местное сообщество.

Обучение на семи площадках проводили, в частности, представители 3-го армейского корпуса и Движения сопротивления Сил специальных операций. Молодые участники могли напрямую пообщаться с военнослужащими и получить знания от людей с практическим боевым опытом.

Начальник рекрутингового центра 3-го армейского корпуса в Днепре Геннадий Поляков рассказал, что одной из главных задач таких занятий является научить участников, прежде всего, помогать себе и людям рядом. Во время практических занятий молодежь также знакомится с современными технологиями, тактическими решениями и особенностями ведения боевых действий украинскими военными.

Он добавил, что для военнослужащих также важно видеть молодежь, которая интересуется подготовкой, тренируется и понимает необходимость знаний для защиты страны.

Для участника обучения Анатолия это был первый подобный опыт. Во время занятий он уже освоил основы работы с турникетом и тампонадой.

Анатолий рассказал, что понимает важность таких навыков в условиях постоянных обстрелов и планирует продолжать обучение. Следующим его шагом станет прохождение других направлений подготовки и, по возможности, занятия на полигоне.

В Днепре молодежные курсы подготовки разделены на три уровня. Первый предусматривает базовую подготовку, второй – углубленные занятия, а третий завершается выездом на полигон.

Следующий тренинг первого уровня запланирован на 5 сентября. Его организуют Молодежная сеть "Хвиля" и департамент молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета совместно со Всеукраинским молодежным центром, Силами специальных операций, 3-м армейским корпусом и ОО "Центурия".

Проведение таких мероприятий является частью системной работы с молодёжью. В этом году Днепр получил статус Молодёжной столицы Украины – 2026, который предусматривает развитие молодёжных инициатив, образовательных программ и всеукраинских молодёжных мероприятий.