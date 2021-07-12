В Днепре люди Загида Краснова протыкали шины коммунальщикам: объявлено вознаграждение

В Днепре несколько дней проводился демонтаж рекламных конструкций, которые нарушают правила благоустройства города и несут угрозу здоровью и жизни горожан. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии ТБЧС Днепровского горсовета от 9 июля. Буквально на каждой локации законным работам препятствовали люди одиозного бизнесмена из лихих 90-х, депутата Днепровского горсовета Загида Краснова.

11 июля ранним утром на перекрестке улицы Космической и проспекта Труда один из загидовских "бойцов" выскочил из остановившейся впереди легковушки и проткнул колеса машины одного из коммунальных предприятий Днепра. Это произошло в том районе, где проводился демонтаж незаконно установленных и аварийных бордов, принадлежащих Загиду Краснову.

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Просим всех, кто может дать информацию о совершенном преступлении, сообщать в полицию или мэрию. Конфиденциальность и вознаграждение гарантировано!

Напомним, что городские власти Днепра обратились к полиции с призывом обеспечить правопорядок в ходе работы коммунальных служб. Поскольку при предыдущем демонтаже, которые проводился неделей ранее, "титушки" Загида Краснова в ходе демонтажа принадлежащего ему незаконного билборда на пр. Пушкина устроили массовые беспорядки, открыли стрельбу и ранили человека.

Городской голова Днепра Борис Филатов подчеркнул, что наружная реклама в городе будет по единым правилам, ее станет мало. К тому же вся реклама должна соответствовать дизайн-коду города.