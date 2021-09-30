В Днепре коммунальщики разрушили кладбище домашних животных: люди возмущены. Фото

В Днепре рабочие коммунальных служб уничтожили кладбище домашних животных, превратив его в помойку. Жители города назвали действия городских властей кощунством.

Об этом сообщил местный Telegram канал "Днепр Областной" и обнародовал соответствующие фото. Отмечается, что речь идет о кладбище домашних любимцев на ул. Клочко, 6 (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Коммунальщики еще неделю назад трактором снесли памятники, которые люди устанавливали на захоронениях своих умерших домашних животных. Уничтоженные надгробные плиты так и оставили разбросанными по земле, перемешав их с мусором.

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Местные жители шокированы и возмущены такими действиями городских властей, которые оскорбляют их чувства. В сети днепряне назвали кощунством то, что коммунальщики сделали с кладбищем домашних любимцев.

Стоит отметить, что в Днепре нет официального кладбища домашних животных. Поэтому жители города устраивают стихийные захоронения возле ограждений кладбищ, где хоронят людей.

Такие кладбище запрещено обустраивать, ведь похороненные животные могли погибнуть от опасных инфекционных заболеваний, которыми могут заражаться и люди. Из почвы инфекция может попасть в питьевую воду.

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