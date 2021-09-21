В США женщина заразилась легочной чумой от кошек: что это за заболевание и чем грозит

В Вайоминге (США) женщина подхватила редкую легочную чуму. Вероятно, она заразилась от своих домашних кошек.

Об этом сообщает Live Science. О диагностировании легочной чумы объявили 15 сентября представители минздрава штата.

Женщина проживает в северном округе Фримонт, к югу от Йеллоустонского национального парка. В заявлении говорится, что она заразилась в результате "контакта с больными домашними кошками".

Чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis, наиболее известна тем, что повлекла "черную смерть" в Европе в 1300-х годах. Сейчас инфекция по-прежнему встречается во всем мире, однако довольно редко.

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По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно происходит в среднем около семи случаев чумы. Болезнь распространяется только на западе страны. Случай женщины стал седьмым заболеванием чумой среди жителей Вайоминга с 1978 года и первым зарегистрированным случаем в штате с 2008-го.

Люди могут заразиться чумой через укусы блох и контакты с инфицированными животными, их тканями или жидкостями организма. Более 80% случаев среди людей в США возникает в результате бубонной чумы, распространяемой через укусы блох и вызывающей увеличение лимфатических узлов ("бубонов").

Кошки очень восприимчивы к чуме и могут представлять значительную опасность для владельцев, ветеринаров и других лиц, которые имеют дело с этими животными или находятся с ними в тесном контакте.

Легочная чума – самая редкая и самая серьезная форма болезни. Она единственная может передаваться от человека к человеку.

Чуму можно лечить антибиотиками, при этом раннее лечение очень важно, чтобы избежать серьезных осложнений, включая летальный исход.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года в американском штате Калифорния зарегистрировали случай заражения чумойу жителя округа Эльдорадо. Вероятно, мужчина заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку возле реки Траки.

В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Предыдущие подтвержденные случаи чумы в Калифорнии были в 2015 году, когда два человека, в том числе ребенок из округа Лос-Анджелес, заразились в национальном парке Йосемити.

Ранее в Монголии и Китае зафиксированы случаи заболевания бубонной чумой. Первое заражение произошло, предположительно, из-за употребления сырого мяса сурка.

Последний случай заболеваемости чумой в Украине был зафиксирован более ста лет назад в Одессе. И вероятности того, что инфекция может попасть в нашу страну, почти нет.