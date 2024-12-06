В Днепре качество воздуха будут мониторить из дрона: сверхсовременное оборудование городу передали от ПРООН

Днепр получил новое оборудование для мониторинга атмосферного воздуха от Программы развития ООН в Украине. Речь идет о портативной и индикативной станции. Вместе с нашим городом такое оборудование получил Кривой Рог и Сумы.

Видео дня

"Эту помощь предоставила ПРООН при финансовой поддержке правительства Швеции. Это три индикативных поста и портативные станции для мониторинга атмосферного воздуха, которые будут переносить дроны. Они также могут быть установлены на электромобили, велосипеды или использоваться в ручном режиме. Надеемся, что это оборудование поможет городским администрациям". принимать важные решения. промышленные мощности, инфраструктурные проекты, которые являются источниками выбросов. Индикативные станции уже используются в Украине. , его количества", – сказала специалист Программы развития ООН в Украине Ольга Сютикова.

По словам заместителя директора департамента экологической политики Ирины Козловой, Днепр становится флагманом в сфере мониторинга атмосферного воздуха.

"Очень рады тому, что получили такое профессиональное оборудование. Благодарны за это нашим партнерам – ПРООН, с которыми уже не впервые сотрудничаем. А также очень благодарны нашей областной ГСЧС, с которой имеем заключенный меморандум о сотрудничестве. Специалисты департамента прошли обучение от специалистов ГСЧС для работы с соответствующим оборудованием, есть сертификаты. Также это оборудование пригодится для качественного вычисления экологических убытков, нанесенных военными действиями. Оно выводит на новый уровень качество мониторинга. состояния воздуха в городе, а затем – принимать управленческие решения благодаря полученным данным. Все для того, чтобы воздух в нашем городе был чище", – подчеркнула Ирина Козлова.

Начальник оперативно-координационного центра ГСЧС Украины в Днепропетровской области, подполковник службы гражданской защиты Игорь Гетало добавил:

"Представители департамента экологической политики горсовета прошли обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами. Провели практический, теоретический тренинг для тех специалистов, которые в своей деятельности будут использовать это оборудование для мониторинга состояния воздуха в городе".