В Днепре два новых автомобиля "Социального такси" будут помогать ветеранам с инвалидностью

В Днепре пополнили автопарк "Социального такси" двумя новыми специализированными автомобилями. Их приобрели за счет городского бюджета. Новый транспорт будет использоваться, в частности, для перевозки ветеранов с инвалидностью, которые из-за ранений или заболеваний имеют нарушения опорно-двигательного аппарата или зрения.

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Новые автомобили оснащены подъемными устройствами для комфортной перевозки людей, пользующихся инвалидными колясками. Благодаря компактным размерам они могут заезжать во дворы и подъезжать непосредственно к дому человека.

Директор департамента ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый отмечает, что новый транспорт позволит ветеранам с инвалидностью бесплатно добираться до больниц и учреждений социальной защиты. По его словам, возможность подъехать непосредственно к подъезду или дому поможет свести к минимуму лишние перемещения и сделать поездку более комфортной.

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Услуга "Социальное такси" работает на базе коммунального учреждения социальной защиты "Центр реабилитации и социальной помощи "Шаг навстречу". Она является бесплатной и доступна людям с инвалидностью, которые зарегистрированы в Днепре или фактически проживают в городе и могут подтвердить это документально.

Воспользоваться услугой могут, в частности, люди с инвалидностью I и II групп с нарушениями опорно-двигательного аппарата, люди с инвалидностью I группы по зрению, дети с инвалидностью вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ветераны с инвалидностью.

Начальница управления социальной защиты департамента социальной политики Днепровского городского совета Ирина Максименко рассказала, что до приобретения новых автомобилей услугой уже воспользовались 13 ветеранов с инвалидностью. Для ветеранов, получивших ранения, создали отдельную очередь, чтобы они могли получить услугу как можно быстрее.

После пополнения автопарка в распоряжении службы будет восемь специализированных автомобилей. Максименко также отметила, что два новых автомобиля – лишь начало, а в дальнейшем планируется расширять автопарк.

Заказать "Социальное такси" можно по принципу обычного такси – от дома получателя до нужного места назначения и в обратном направлении. Поездки осуществляются в медицинские, реабилитационные и учебные заведения, учреждения социальной защиты, культурные учреждения, ЦНАПы, органы государственной власти и местного самоуправления, вокзалы, протезно-ортопедические предприятия и мастерские.

Ветеран с инвалидностью Дмитрий Осипенко, который после тяжелого ранения передвигается на инвалидной коляске, рассказал, что сейчас продолжает реабилитацию и занимается плаванием, готовясь к соревнованиям. Он отметил, что "Социальное такси" помогает ему комфортно и безопасно добираться до нужных мест и является важной поддержкой для ветеранов, проходящих реабилитацию и возвращающихся к активной жизни.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление и документы, подтверждающие личность, инвалидность и место жительства.

"Социальное такси" работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 15:45.

Телефоны для справок и консультаций: 098 165 91 91, 050 411 91 91.